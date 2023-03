Madre de niña intoxicada asegura que su hija no es adicta

Mi hija no es una drogadicta! exclama la madre de Monserrat jovencita que en días pasados se viera involucrada en una presunta intoxicación al ingerir clonazepan al interior de la secundaria numero 3 en Monclova.

Rubí Sánchez madre de la menor informó para Periódico la voz que su hija ya está mejorando y reconoció haber ingerido una pastilla misma que le fue proporcionada por una misma compañera de su salón de clases, sin embargo en todo momento desconocía que fuera una droga, solo manifestó sentir dolor de cabeza y le ofrecieron tanto a ella como su amiga una pastilla.

Ante dicha situación la menor al igual que otra compañera fueron suspendidas por la subdireccion de servicios educativos, mientras tanto la madre de familia interpuso la denuncia correspondiente ante la fiscalía general del estado con la finalidad de que se realice una investigación y puedan sancionar a las personas que distribuyen esta droga.

"Vamos a aceptar todo lo que venga, esas niñas se la dieron al interior de la escuela

en el mismo salón"

"la niña dijo que se sentía mal me duele la cabeza y ahorita le van hablar a mi mamá para que venga por mi, le dijeron que se tomara la pastilla y se la tomo"

La maestra la vio que traía los ojos para todos lados y se movía como si andaba flotando .

"Si me la tome pero ella asegura que era por dolor de cabeza, no me importa lo que diga la gente, hablan mucho y dicen que mi hija se droga, pues no es cierto uno conoce a los hijos, Solo quiero llegar a fondo y se dé con los responsables de quien las distribuye" .

La tarde del viernes acudió con la menor a quienes le realizaron los exámenes correspondientes y resultando negativo en todo ello.