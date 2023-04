Madre vendió su ropa para vestir a su hijo

MONCLOVA., COAHUILA. -Todo se vale cuando de cumplir los sueños de nuestros hijos se trata, dijo la señora Perla Banda Ceniceros, quien ante la falta de recursos económicos decidió vender su ropa y su calzado para poder comprarle un pantalón nuevo al pequeño Héctor Javier Duran, quien participó en un concurso escolar de canto donde interpretó el Himno Nacional Mexicano.

Sin poder contener el llanto la señora Perla relató que fue el pasado jueves cuando decidió subir su ropa y calzado a redes sociales, pues su pequeño hijo quien cursa el 5to grado en la escuela Héroes del 47 participaría en un concurso y no tenían para comprarle el pantalón del uniforme, cortarle el cabello y todo lo que le pedían para poder participar.

Dijo que poco a poco la gente se mostró solidaria y le apoyo comprándole algunas cosas de lo que vendía, mientras su esposo Héctor Javier solicitaba en su trabajo 200 pesos de adelanto de su pago para poder cumplir con lo que a su hijo le pedían.

"Mi esposo me dio 150 pesos y se quedó con 30 para su camión y yo con los 20 y 10 que traía de más le corté el cabello a mi hijo, todo estaba listo y mi pequeño estaba tan emocionado que se despertó en la madrugada y se puso a planchar el pantalón, quemando una parte de él, razón por la que de nueva cuenta subió artículos a venta para completar un nuevo pantalón".

La señora Perla relata que se sintió tan mal al ver a su pequeño hijo llorando con el pantalón quemado en sus manitas que decidió subir una petición a redes sociales, la cual era urgente pues el concurso era a las 9:00 de la mañana, por lo que tenían que esperar afuera de la tienda para comprarlo y que Héctor acudiera al concurso.

Recibí muchas críticas, incluso hubo quien me dio que porqué no podíamos mi esposo y yo comprarle otro pantalón a mi hijo, sin saber la dura situación que estamos viviendo, pues lo poco que ganamos lo usamos para alimentar a Héctor y mis otros dos hijos, a quienes les hemos inculcado el estudio para que salgan adelante y no vivan carencias como nosotros, dijo entre llanto la madre de familia.

Explicó que una buena mujer le llamó a las 7:00 de la mañana y le dijo que ella compraría el pantalón, por lo que Héctor lleno de felicidad lo recibió y se lo puso para llegar apenas minutos antes de que iniciara el concurso, al cual tuvo que ir solo porque sus padres tenían que ir a trabajar.

Doy muchas gracias a dios y estoy muy orgullosa porque a mi hijo le fue muy bien, agradezco el buen corazón de las personas que se sumaron a apoyarme, lloro porque sé que como padres debemos procurar todo lo que nuestros hijos requieren, pero en ocasiones o comemos o compramos lo que ellos necesitan, pues la situación económica es precaria para muchos de nosotros.

Perla dijo que luego del concurso de su pequeño, subió las fotos a redes sociales para que la gente que los apoyo sepan que todo era verdad y que contribuyeron a que su hijo fuera feliz y siguiera luchando para cumplir sus sueños, ya que solo estudiando y siendo un buen niño, podrá ser mejor y labrarse un buen futuro.

Es importante mencionar que la familia Duran Banda vive actualmente en una situación económica precaria, por lo que, si usted quiere apoyarlos, puede llamar al número 8662006281 o acudir a la privada Ocampo No.117 en la colonia Santa Barbara.