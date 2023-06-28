‘Madruga’ AHMSA bloqueo a la ‘Coqui’ Sin arreglo de pago

Aprovechando que gran parte de los obreros que mantenían bloqueada la planta Coquizadora se fueron a dormir, la empresa aprovechó la noche para desalojar el área y permitir el ingreso de las pipas abastecedoras de gas.

A pesar de la postura cerrada que mantuvieron los obreros de la Siderúrgica 1, quienes exigen el pago de semanas pendientes de sueldo y prestaciones, durante la noche de este martes, se permitió el acceso de las pipas con gas.

Representantes de la empresa junto con funcionarios sindicales acudieron al departamento y se habló con los obreros que se mantuvieron durante la noche para pedirles que se retiraran y que permitieran que se abasteciera de gas a la coquizadora, la cual tenía poco más de 40 horas sin servicio.

Las temperaturas de los equipos habían disminuido y se encontraba en niveles críticos, con riesgo de apagarse y sufrir daños irreparables, por lo que se pidió a los trabajadores que permitieran suministrar el gas y de esta manera mantener las fuentes de empleo.

Se indicó que de no hacerlo se ponía en riesgo a la empresa y se perdería la esperanza de una reactivación.

Cabe señalar que no se habló del pago salarial, ni se estableció un compromiso.

Ayer los trabajadores se mantuvieron firmes exigiendo el pago de los salarios vencidos, ante la difícil situación que se mantiene con casi 8 semanas pendientes de pago.

El desalojo de los obreros generó molestia esto debido a que señalaron que los directivos de la empresa los “madrugaron” aprovechando que disminuyó el número de obreros en el bloqueo.

De manera inmediata se suministró el gas a la planta coquizadora, con lo que se garantiza que continúe operando de manera normal.