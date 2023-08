Mala estrategia reducir porciones en restaurantes......cabeza

Cada negocio debe analizar qué opción le conviene más sin aprovecharse del comensal.

Azucena Tenorio

Monclova

Es un mal ahorro reducir la cantidad de comida de los platillos para no aumentar el precio del mismo, señaló el empresario restaurantero Armando de la Garza, quien dijo que cada negocio debe analizar qué opción le conviene más sin aprovecharse del comensal.

En Periódico La Voz le dimos a conocer la denuncia de clientes de conocidos restaurantes ubicados sobre el bulevar Harold R. Pape, donde señalaban que sus platillos favoritos ya no los llenaban, detectando que ahora les dan menor cantidad de comida como estrategia ante la escalada de precios.

Hace tres años una tapa de huevos costaba 37 pesos cuando ahora está 100 pesos aproximadamente y 78 la tapa de huevo chico, mientras que otros productos también aumentaron como el aguacate, chile jalapeño, frijol y el aceite, entre otros.

"Las materias primas le pegan mucho a los restauranteros y no se pueden estar cambiando menús cada mes, no se puede hacer eso a cada rato, por lo que algunos optan por no subir el precio pero si bajan la cantidad de comida de los platillos".

Armando de la Garza externó que esa acción tampoco es buena porque lo caro en la cocina no es la materia prima sino los servicios adicionales, es decir, lo que se paga en luz, agua y nómina. Señaló que cada negocio tiene que trabajar con la materia prima, analizar el producto más barato que se maneja y donde se tiene un mayor margen de utilidad.

"Uno tiene que jugar un poco con lo que te da más margen para que el comensal no vea que le estas quitando alimento de su platillo, es un mal ahorro".