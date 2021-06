Mala organización en pago de pensiones

Coahuila

Beneficiarios se quejan de lo lento del proceso.

Algunos abuelos se desmayaron por el calor del lugar y la tardanza.

Se llevó a cabo la entrega del pago de la Pensión para el Bienestar a los adultos mayores y personas con discapacidad en el gimnasio Salvador Kamar, donde la gente se quejó de la mala organización de los Servidores de la Nación que los hicieron esperar mucho tiempo.

"Siempre es muy rápido y ahorita no y luego tienen a la gente esperando sentados, pero en medio hay una fila donde están atendiendo, estamos aquí desde antes de las 1:00 AM, mi papá ya se estaba durmiendo por el calorón que hace", comentó una mujer que se encontraba al lado de su padre Salvador de Los Santos 81 años para que no se cayera al dormirse.

Dijo que varias personas de la tercera edad se sintieron mal y al ver esto, los Servidores de la Nación les daban su pago y se iban como podían, además de que había mucho favoritísimo, una de las servidoras brincó a varios ciudadanos por atender a una de sus amigas.

Les mencionaban que el retraso era porque no llegaban los pagos, lo mismo pasó en la vacuna y eran los mismos Servidores de la Nación.

María Herrera dijo que ella acudió desde bien temprano solo con un café en la panza y no soportaba el calor que se hacía en el lugar por lo que dijo que es necesario que haya una mejor organización.

Se estará atendiendo a los adultos mayores hoy 26, mañana 27, 28, 29 y el 30 una parte a pensionados y otra a las personas con discapacidad, se tiene una programación y los requisitos son 1 copias del INE vigente, en caso de no tener INE llevar Inapam, (2 copias), o la carta de identidad original y copia o pueden llevar la cartilla militar (2copias), la cedula profesional (2 copias) o el pasaporte vigente solo para comprobar la identidad de la persona.

Hoy sábado 26 de junio de la letra A Y B a las 9:00 AM, de letra C hoy a las 11:30AM, letra D a la 1:00PM. Mañana domingo a los apellidos con E y F a las 9:00 AM, letra G a las 10:30 AM, letra H a las 12:00PM, L y J a la 1:00 PM.

El lunes 28 de junio se atiende a la gente con apellidos que empiezan con K y L a las 9:00 AM, después a las 10:30AM a la letra M, N y O a las 12:00PM, la P a las 1:00PM.

El martes 29 de junio a los apellidos que empiezan con Q y R a las 9: 00 AM, luego a las 11:30AM a los apellidos que empiezan con S, a las 12:30PM a la letra T.

El miércoles 30 de junio a los apellidos de la V a la Z a las 9:30 AM y por último en un horario de las 11:20 AM a personas con discapacidad.