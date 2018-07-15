Maltrato a mujeres 90% de denuncias

Recordó que la violencia se divide en física, psicológica, sexual e incluso económica, cuando la pareja la hace rehén de los maltratos a cambio de mantenerla o mantener a sus hijos.

Cuando se detectan estos casos se les canaliza a terapia psicológica, que en muchos de los casos se encuentran tan afectadas que justifican al golpeador, mientras que se dicta una medida de restricción para que el agresor no se le acerque.

“Nos hemos encontrado con casos donde vienen denuncian, siguen y proceso y repentinamente dejan de darle seguimiento porque ya perdonaron al agresor y se van a vivir de nuevo juntos como si nada pasara algunas de ellas más adelante las encontramos nuevamente ”, recalcó la Coordinadora.

Así mismo, Nájera Muñoz comentó que la dependencia se encuentra trabajando con las mujeres que están siguiendo el proceso legal no solamente para darles la asesoría que requieren también para ayudarlas a salir adelante.

Señaló que a las mujeres que son víctimas de esta violencia se les otorga terapia psicológica, buscando que salgan del círculo de agresión e inseguridad que viven y puedan valerse por sí mismas.

Indicó que cuando reciben usuarias violentadas que enfrentan el proceso contra su agresor se les hace ver que su pareja no es la única forma que tienen de salir adelante, incluso les dan opciones de estudios u oficios que pueden desarrollar para salir adelante con su familia.