Mañana llegan representantes de aerolínea TAR

Representantes de la aerolínea Transportes Aéreos Regionales (TAR) se reunirán con empresarios y autoridades municipales para informar sobre los vuelos comerciales que iniciarán este año en el aeropuerto internacional Venustiano Carranza.

La reunión se llevará a cabo el jueves en las instalaciones de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en Monclova para hablar sobre los horarios de los vuelos, costos y rutas a fin de iniciar una campaña de promoción que tendrá duración de un mes para asegurar la ocupación del 80 por ciento de las plazas.

Los representantes de la aerolínea también estarían ofreciendo precios especiales a los empresarios de la Región Centro durante las primeras semanas de inicio de operaciones.

Por el momento se están adecuando las instalaciones en el aeropuerto Venustiano Carranza que se ubica en el municipio de Frontera, para arrancar los vuelos de Monclova a Toluca, a Guadalajara y San Antonio.

Los vuelos se programarán para los lunes, miércoles y viernes, y están por definirse los horarios que serán flexibles. Los costos serán de entre mil 500 y 2 mil 800 pesos, dependiendo del destino, y serán jets con 50 plazas.

Tanto las autoridades municipales como empresarios de la región trabajarán en una fuerte campaña de difusión para que la gente utilice esta opción de traslado y se ocupen la mayor parte de los asientos disponibles, ya que la aerolínea manejará precios económicos.