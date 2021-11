Manda la federación presupuesto recortado

El presupuesto y dinero que se manda a cada Estado por parte del Gobierno Federal, no está bien justificado, señaló Raúl Flores González presidente de la CMIC, dijo que según no se debe nada de presupuesto autorizado a los Estados, otras dicen que sí, que han estado recortados, pero lo cierto es que no hay información oficial.

Indicó que no es entendible quien tiene la razón, en las páginas del Gobierno Federal no se ve que esos presupuestos estén en Coahuila, hay quejas del gobernador, empresarios y gobiernos municipales.

"El escenario real es otro, se puede ver lo que realmente envían a cada Estado, el gobierno federal no ve al país, como país, no ve que requiere cada estado, solo se fija en ciertas obras", comentó.

Dijo que Coahuila recibió el 55% del presupuesto para infraestructura, se ha ejercido lo poco que ha llegado en las obras que se han hecho, el programa Vamos a Michas el Impuesto Sobre Nómina,

El gasto es muy grande por parte del gobierno en salud, educación y medicinas, algo extraño pasa, el Gobierno Federal dice ya mandó el presupuesto pero no es cierto.

No ha llegado el 40% del presupuesto recortado, eran 5 mil millones y se han mandado poquito más de 3 mil millones, por eso no se hacen las obras del gobierno federal por el presupuesto recortado.

La obra del drenaje se tiene 2 años y medio que se aprobó el presupuesto y el dinero nunca llegó, nunca se pudo realizar.

"¿Dónde queda?, ¿cómo queda? no se puede ni ingresa al programa de trasparencia muchas veces los mismos Estados no saben bajar los presupuestos que están ahí, hay burocracia y mal entendido", comentó.

Dijo que se discute situaciones dentro del presupuesto y ni llegan a un arreglo, dijo que sí se tiene un presupuesto del año pasado, solo es revisar sí los gastos fueron correctos y cambiar algunas cosas, pero en el presupuesto que se propone hay más dinero para adultos mayores, para jóvenes construyendo el futuro, para el Tren Maya, para Dos Bocas, para el aeropuerto de Santa Lucía.

"El dinero se está yendo en obras faraónicas del señor y se están descuidado las cuestiones de salud, aquí en Coahuila subimos de nivel batallando con medicinas, estamos a un 70% pero lo correcto es llegar al 100%", señaló.