Mandan al Cereso a la mamá de Emily, se le enjuiciará por la de la muerte de la pequeña

Yesenia N madre de la pequeña Emily, fue vinculada a proceso, es acusada por el delito de homicidio doloso derivado de la omisión de cuidados hacia su hija de solo 5 años de edad que perdió la vida luego de una bronocaspiración, el juez fijó un plazo de investigación de 3 meses y ordenó su traslado a una Centro de Readaptacion Social.

El juez dio la razón al Ministerio Público y quedó bajo ese delito pues no fue que la madre quisiera matarla pero sí tuvo que ver por las omisiones de cuidados que desencadenaron la muerte de la niña.

La defensa de Yesenia intentó cambiar la medida cautelar, los motivos que expresó el Ministerio Público no eran suficientes para esa medida cautelar, pidiendo que la dejaran con brazalete electrónico y acudiera a firmar periódicamente, sin embargo el Ministerio Público insistió en que hubo muchas omisiones.

Como se recordará tras su muerte salieron a la luz una serie de omisiones y maltratos que la pequeña vivió en manos de sus padres pues ambos eran adictos a sustancias tóxicas.

Resultó que cuando Emily murió estaba con su madre, ya que a la abuela de los niños que tenía la custodia, la iban a operar por lo que pidieron el apoyo a la mamá para que los cuidara dos o tres semanas mientras se recuperaba y la mamá se los llevó al lugar donde no tenía agua, luz, gas ni estufa, en ese inter sucedió el lamentable deceso.

Según el relato de Joaquín, el hermanito de Emily, una semana antes, se habían bañado en una pila, al día siguiente la pequeña empezó a sentirse mal, con tos y moco, por el problema de bronquitis debían atenderla de inmediato pero no fue así.

En ese sector Emily y sus hermanos iban a jugar con unos vecinitos hijos de "Richar" pero al tercer día que la niña empezó mala no podía levantarse, se apoyaba en paredes, en la mesa y no comía ni tomaba agua.

Dos días antes de su muerte, Yandel y Joaquín, sus hermanitos pidieron una jeringa a sus vecinos para darle de tomar agua a su hermana porque no podía abrir la boca y la tenía muy reseca, hasta que un día los niños le dicen a su mamá que Emily se había muerto porque no respondía, fue entonces que ya llevó al IMSS pero ya no presentaba signos vitales.