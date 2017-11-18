Mandan al psicólogo a alumnas que se cortan

Las tres alumnas de “La Moderna” que fueron sorprendidas con marcas de cutting, han sido canalizadas ya con especialistas en psicología, aún no se sabe el motivo por el cual realizaban los cortes en sus brazos, sin embargo esto detona que hay problemas que agobian sus vidas.

Aunque las heridas no eran heridas profundas, las tres estudiantes de sexto grado y amigas podrían estar pasando una situación de la cual desean desquitarse o desahogarse mediante los cortes en su piel.

Ante la situación el subdirector de Servicios Educativos en la región, Félix Alejandro Rodríguez Ramos destacó que los padres de familia deben de también atender las terapias psicológicas y así ayudar a cambiar la problemática de sus hijas.

Dijo que Pronnif estará tratando el caso de cerca, para analizar el contexto que deriva estas acciones.

“Si se manifestó esto es por algo, reconozco que cuando pasa esto, es posible que sea por algo, invito a los padres de familia, pues si bien es cierto, ahorita estamos encontrando tres casos que es en la escuela Moderna, invitamos a que los padres de familia a que chequen los cuerpos de sus hijos, nosotros no tenemos esa facultad”.

Aclaró que el daño de los cortes en la piel no es severo sin embargo por algo se inicia y esto tiene que atenderse de inmediato.

