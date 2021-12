Mandan niños miles de cartitas

Cientos de cartas llegaron hasta el Polo Norte dirigidas a Santa Claus quién hoy desde muy temprana hora empezó a preparar el trineo, los renos y lo más importante los regalos para todos esos niños que con mucho entusiasmo le escribieron a puño y letra sus deseos para esta Navidad.

Hoy Santa Claus viajará desde el Polo Norte ubicado a mitad del Océano Ártico hacia todo el mundo Japón, Inglaterra, Nueva York y más países entre estos México, para entregar los juguetes, muñecas, balones, aparatos electrónicos y un sinfín de cosas que le pidieron.

Todos esos regalos aparecerán desde los primeros minutos de mañana bajo los pinitos de navidad, chimeneas o cualquier lugar en donde se haya dejado la carta a Santa.

Algunas de las cartas que llegaron al Buzón de Chevrolet Monclova y La Acerera, para ser enviadas a Santa tenían peticiones pero también compromisos por parte de los pequeños que prometían obedecer a sus padres, mantener limpios sus cuartos comer más saludable y estudiar, a cambio de muñecas Polly Pocket, Paw Patrol, caja de legos, ropa, peluches.

"Querido Santa sé que no me he portado muy bien pero sí he sacado buenas calificaciones y por eso te quiero pedir una pista de carritos, un Sonic, Power yayer y unos monitos" fue la carta que Luis le escribió a carta con la esperanza de que le lleguen sus regalos".

"Querido Santa he aprendido mucho y también je he portado muy bien, esto es lo que te voy a pedir, un bebé, la mansión de Barbie y unos patines con todo para no lastimarme mucha gracias Santa", escribió en su carta Ariadne.

"Santa Claus quiero pedirte por favor una moto esta carta me la está escribiendo mi hermana porque yo no sé escribir tengo dos años", dice la carta del pequeño Mateo.