Mandó anexo a su hijo a Reynosa

Tras la muerte de un adolescente en el Anexo "Impacto de Fe", padres de familia de otro interno buscan llevarse a su hijo sin embargo al acudir por él, le informan que lo cambiaron de Centro y al momento desconocen donde pudiera estar.

Es el señor José quien busca llevarse a su hijo José Leopoldo de 35 años de edad, mismo que fue anexado hace dos meses por consumo de drogas, sin embargo solo se le informó que "El padrino" no se encuentra y que su hijo había sido enviado a otro Centro posiblemente en Arteaga o Reynosa.

Indicó que su hijo ya había sido internado en otros centros de rehabilitación, y del cual notaron mejoría, pero volvió a juntarse con malas amistades y fue peor la recaída, señaló.

"Venimos por él, pero nos comentan que no se encuentra aquí, nosotros hicimos un convenio de seis meses pero el detalle es que pensamos que lo tenían en este centro y ahora resulta que no, nosotros somos vecinos de esta colonia, y nos refieren que por seguridad los trasladan a otras partes, pero no nos informaron" señaló.

Cabe mencionar que previo al cierre de Edición de Periódico la voz el señor José informó que ya lograron comunicarse con su hijo vía telefónica y se encuentra en perfecto estado de salud en la ciudad de Reynosa, por lo que seguirá en este lugar.