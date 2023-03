Manipula el hombre la vida; Acusa la iglesia

Es necesario querer dejar de manipular la vida, la sociedad, la naturaleza, ya que eso nos ha llevado a vivir como vivimos, cometer las atrocidades que existen entre la sociedad, en lugar de fomentar el amor, así lo indicó el párroco Eduardo Neri Frías en la homilía celebrada este domingo en la Parroquia Santiago Apóstol.

Señaló que en la actualidad se ven personas que quieren acumular riquezas a como de lugar, obtener control, estatus, para lograr cierta condición de vida, incluso que quiere manipular la conciencia de las personas y los mismos mecanismos de la naturaleza.

"Queremos manipular la vida humana y decir a Dios, "tú no me tiene que decir ni enseñar nada, yo vivió como yo quiero, como a mí me da la gana, ya después si me voy a morir un día, ahí me juzgas, por lo pronto hago con mi vida lo que yo quiero".

Mencionó que por eso se ve en la actualidad muchas cosas, por eso muchas personas viven como lo hacen, robando, sin llenadera.

Señaló que si en la vida diaria se aceptara a Dios y se viviera en Dios, transmitiría el amor y se dejarían de hacer tantas atrocidades en contra del pueblo, del cuerpo de los demás, contra nuestra persona o de los demás.

"Dejaríamos de matar niños en los vientres de su madre, de extorsionar, de matar mujeres, de matar hombres, de matar, dejaríamos de estar promoviendo guerras, dejaríamos todo eso si comprendiéramos eso".