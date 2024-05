Manos que construyen; Hoy en el Día de la Santa Cruz

Para quienes cuyas manos construyen el mundo que habitamos. Este 3 de mayo, en el día de la Santa Cruz, Periódico la Voz reconoce la labor de Luis Cruz Cruz, un albañil de 67 años de edad del municipio de Castaños, con más de cuatro décadas de experiencia en su oficio.

La labor del albañil es esencial, marcada por jornadas que desafían las inclemencias del clima desde el alba hasta el ocaso del sol. Son los artífices de nuestras ciudades, cuyos cimientos resisten el paso del tiempo.

Luis Cruz es un ejemplo vivo de dedicación y sacrificio. Durante más de 15 años, trabajó en Estados Unidos para asegurar un futuro mejor para sus hijos, sin regresar a casa hasta que el último de ellos se graduó. Su retorno en 2011 trajo consigo no solo experiencia, sino también un compromiso renovado con la excelencia en su trabajo.

"Yo fui trabajador de Altos Hornos de México y me despidieron en el 91, desde entonces aprendí este oficio, no fue un camino fácil, pero siempre me ha gustado trabajar, tengo tres hijos ya todos profesionistas y por ellos le ponía más empeño a mi trabajo"

"Mi esposa falleció durante la pandemia y hasta hoy mi trabajo sigue siendo mi hobby" externo mientras tomaba la pala para realizar un vaciado.

Las herramientas del albañil son sus fieles compañeras en la construcción de cada proyecto, desde las más simples hasta las más especializadas, estas herramientas son imprescindibles para su labor diaria.

Luis Cruz es capaz de transformar materiales como ladrillos, cemento y mortero en estructuras sólidas y duraderas.

Hoy, en el Día del Albañil, reconocemos la contribución invaluable de personas como Luis Cruz, cuyo esfuerzo y habilidad son pilares de nuestra comunidad. Son ellos quienes construyen sueños, con precios accesibles pero calidad inigualable.