El ayuntamiento de Monclova mantendrá durante este fin de semana los filtros antialcohol para prevenir accidentes, donde se tendrá cero tolerancia con las personas que cuenten con aliento alcohólico.

El alcalde Mario Dávila Delgado señaló que está todo listo para este fin de semana, donde se mantendrá la vigilancia y el trabajo por parte de los diferentes departamentos operativos para brindar el servicio a la ciudadanía.

Se mantendrá el trabajo por parte del departamento de Seguridad Pública, que mantendrá la vigilancia en las zonas comerciales, bulevares y primer cuadro de la ciudad, así como en las colonias durante la noche.

Comentó que se tomaron acciones para garantizar la seguridad de la ciudadanía durante esta Navidad, por lo que se mantendrá el trabajo por parte de los elementos de seguridad, con una estrategia de proximidad social.

Señaló que se mantendrán los recorridos en la noche, para evitar robos en las colonias, esto al saber que muchas personas salen de su casa para pasar las fiestas con algún familiar, por lo que se mantendrá la seguridad.

Así mismo se mantendrán los filtros antialcohol el viernes, sábado y domingo, para prevenir accidentes y evitar que las personas conduzcan bajo los influjos del alcohol, en donde no se tendrá tolerancia en este sentido.

El edil monclovense indicó que si una persona es detectada con aliento alcohólico se hará acreedor a una sanción o si la ingesta de alcohol es mayor, podría ser resguardado o podría ser acompañado a su casa, todo esto con el fin de prevenir accidentes durante la celebración de esta Navidad.