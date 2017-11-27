Mantiene IP buena relación con SHCP

El presidente de la Unión de Organismos Empresariales, Andrés Oyervides señaló que los empresarios de Monclova no han sufrido “acoso” del Servicio de Administración Tributaria, mencionó que del 100 % de gastos de operación pagan más del 40% en impuestos.

Tras lo suscitado en el negocio de vinos y licores Corpovino que por evasión de impuestos fue decomisado y clausurado por el SAT, Andrés Oyervides comentó que es la primera vez que sucede algo como esto en Monclova.

“Es la primera empresa que se ve en esta situación, es una cantidad muy considerable lo que le quitaron, pero los empresarios del organismo son cumplidos en ese aspecto”, comentó.

Mencionó que cuando hacen compras deben tener comprobantes necesarios para demostrar que la mercancía no presenta problema, señaló además que los empresarios conocen de compromisos y obligaciones.

“Si cumplimos con esos compromisos y obligaciones vamos a estar tranquilos, sin miedo de que vaya a revisar cualquier dependencia”, comentó.

En gastos de operación del 100%, generalmente pagan arriba del 40% de impuestos, pero mencionó que es un hecho que la inversión se ve reflejada.

“Es mucho lo que recauda de impuestos, pero es para programas prioritarios y no a pagar bonos de terminación de funcionarios, diputados y senadores que se llevan una tajada impresionante muy considerable comparado con un 8% que le da de incremento al salario mínimo”, comentó.