Mantiene Monclova ocupación hotelera

La ocupación hotelera se ha mantenido de un 40 a 50 por ciento y siguen con la confianza en que mejore en lo que resta del año, ante la estrategia de promoción que ha emprendido el Estado.

El empresario del ramo Santiago Menchaca Castellanos calificó como un año difícil, ya que han faltado los estímulos federales, se han registrado aumentos, lo que lleva al vacacionista a ser cauteloso en sus gastos.

“En el caso de Coahuila se ha visto que no se encuentran esperanzados a que vengan a salvarlos y se encuentran unidos; en el caso de los hoteleros, viendo propuestas, la manera de hacer promoción y salir a buscar otros mercados, pero ahí vamos”, subrayó.

Menchaca Castellanos reconoció que los eventos del Gobierno estatal que lleva a cada región dejan derrama económica y a la vez ocupación por las reservaciones que hacen para sus artistas.

“Hay movimiento, aun así, mantenemos debajo de lo ordinario la reservación-ocupación, hacemos lo posible pero falta más todavía, esperaremos que el 2020 podamos ver mejoría en todo esto”, indicó.

Menchaca Castellanos reconoció que en Coahuila se ha hecho un trabajo de promoción favorable en coordinación con las OCV´s, y están confiados en que se realice la inversión necesaria para que se posicionen los destinos de cada región.

Como hoteleros, explicó que se encuentran algunos de ellos en remodelación, otros más en construcción, preparados para recibir al turista con mejores servicios.

Finamente, expuso que en Monclova se encuentra en proyecto de la creación de un nuevo zoológico, la edificación de un Cristo en la Loma de la Bartola que generaría turismo religioso, y el vuelo que se reactiva, vendrán a detonar la industria turística en región Centro.