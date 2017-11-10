Marchan contra el paludismo

Personal de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria realizó una caminata como celebración del día Nacional del Paludismo, donde se destacó que desde hace más de 20 años Coahuila no ha registrado ningun caso de este tipo de padecimiento.

Rosa Nilda Arocha Méndez jefa de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria informó que se hacen constantes detecciones de la enfermedad sin embargo han salido negativas, se aplica también el monitoreo larvario para descartar la presencia.

Actualmente la Secretaría de Salud capacita al sector salud, Instituto Mexicano del Seguro Social e Issste para que hagan las acciones, toman muestras aleatorias para que las personas en un momento dado viajan al sur de México pues son los más vulnerables.

El personal de Vectores, Promoción a la Salud, Epidemiologia, Fortalecimiento a la Atención Médica, Salud Reproductiva, Extensión de Cobertura y Enseñanza.

Causas y síntomas

- El paludismo es causado por un parásito denominado “Plasmodium” que se trasmite a través de la picadura de mosquitos infectados.

- Entre los síntomas del paludismo destacan la Fiebre, cefaleas y vómitos, que generalmente aparecen de 10 a 15 días después de la picadura del mosquito, si la enfermedad no se trata rápidamente se pone en peligro la vida del paciente.