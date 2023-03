Marchan mujeres

Más de 200 mujeres se unieron para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, mediante una marcha, gritos e historias, dieron a conocer la violencia que vivieron y que viven día a día en un país donde los feminicidios han ido en aumento.

En punto de las 5:00 de la tarde salió el contingente organizado por Sororidad Monclova así como otros grupos locales, familias de víctimas de feminicidio, niños y hombres que asistieron para apoyar, tomaron el bulevar Harold R. Pape con rumbo a la plaza del Magisterio.

"La policía no me cuida, me cuidan mis amigas", "Vivas se las llevaron, vivas las queremos", "No estás sola" y "Yo si te creo", fueron algunas de las frases que gritaban las asistentes, desde menores de edad, adolescentes, jóvenes adultos y adultos mayores por todo el bulevar.

Portaron ropa de color negro, verde y morado, usados para promover el movimiento feminista en el país, sumándose a cientos de ciudades con el único fin de buscar el respeto, la igualdad, equidad, y sobre todo apoyo entre las mismas mujeres para enfrentar la violencia física, sexual, emocional y monetaria que han vivido.

Una vez que el contingente llegó a la Plaza del Magisterio donde dedicaron algunos minutos a gritar los nombres de todas las mujeres a las que les arrebataron la vida y desaparecieron, y que desde hace años no se les ha dado justicia.

Acto seguido, las organizadoras de Sororidad Monclova comenzaron con la actividad de Micrófono Abierto, donde las asistentes que así lo desearon, pasaron al frente para dar a conocer sus testimonios a detalle e incluso diciendo el nombre de sus agresores y abusadores con el fin de prevenir al resto de las féminas.

Se vivió un momento muy emocional y conmovedor que forjó más el apoyo de todo el contingente, quienes al ver llorar a las expositoras, gritaban palabras de aliento y subían para darles apoyo moral.

Mientras esto pasaba, otro grupo de mujeres se dedicaron a pegar cartelones en el "Muro de la Vergüenza", donde dieron a conocer nombres, fotografías y señalamientos de todos los que las han violentado y que siguen sin recibir un castigo.

Así mismo, llegaron elementos de tránsito municipal para pedirles a las asistentes que dejaran de grafitear el muro, lo que ocasionó el enojo de todas, señalando que a pesar que dieron a conocer violaciones y abusos, a las autoridades solo les importó una pared.

Alrededor de las 7:00 de la tarde, finalizaron las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, con una asistencia que sobrepasó las expectativas de las organizadoras que tomarán en cuenta cada testimonio para dar seguimiento psicológico y legal.