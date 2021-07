Mario Dávila Delgado, Alcalde Electo

El alcalde electo de Monclova, Mario Alberto Dávila Delgado, abrió las puertas de su hogar y de su corazón a Periódico La Voz, para que la gente lo conozca más, esto a unos meses de tomar protesta y concretar la voluntad de los monclovenses.

Es originario del municipio de Frontera Coahuila, nació un 26 de diciembre de 1959, su madre fue Zenobia Delgado, maestra de primaria en la Escuela Victoriano Cepeda y Niños Héroes, su padre fue Humberto Dávila, obrero de Altos Hornos de México, campesino y alguien que incursionó muy poco en la política.

EL LEGADO QUE LE DEJARON SUS PADRES

La pareja tuvo seis hijos, cinco hombres y una mujer, entre ellos Maro Dávila Delgado, creció en la colonia Occidental, tenía muchos amigos, recuerda a un maestro, Héctor Bladimir Mercado Guevara, que los invitó junto a otros niños, a estudiar en su domicilio, decía que tenían que estudiar que deberían de aportar algo a la comunidad, fue él un gran ejemplo en su niñez y en toda su vida.

Recuerda que la mayor parte del tiempo la pasaba en la escuela y jugando béisbol, su deporte favorito, formó parte de la selección a nivel estatal, esto le dio la oportunidad de estar en torneos nacionales e internacionales representando orgullosamente a Coahuila.

Egresó de la Preparatoria Federal #24 con un gran sueño, convertirse en médico, sintió que la pediatría era lo suyo, atender a bebés que no pueden explicar lo que les duele, es un gran reto y decidió tomarlo.

Cursó la carrera de Medicina en Monterrey Nuevo León, como Médico Cirujano y Partero, posteriormente Médico Pediatra, al concluir su estudio regresó a Monclova, como Médico Especialista en Niños en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en su consultorio particular.

"Lo pude hacer, terminé mi carretera, después llegué a Monclova como médico especialista en niños, hace dos o tres semanas me jubilé del IMSS", señaló.

De su madre heredó la disciplina y el orden, de su padre aprendió a ser un hombre práctico, sencillo, amable, cuando supo que se dedicaría a la política le dijo, "Nomas has dos cosas, una que te pongas a trabajar y que te portes bien con las personas, haz tu trabajo y concéntrate en ello", esas son palabras que siempre ha tenido en mente en su labor como político.

Tuvo que combinar la pediatría con la política, cuando le entró el gusto por la política, pero cuando se dedicaba a una cosa, dejaba la otra para precisamente atender el consejo que le dio su padre, considerando que dos cosas tan importantes no se pueden hacer al mismo tiempo.

CONOCIÓ A SU COMPAÑERA DE VIDA

Durante sus estudios por la Facultad de Medicina conoció a quien hasta ahora, ha sido su compañera de vida, su esposa Leticia Carrillo.

"Ella era muy buena estudiante, yo no tan bueno pero sí tenía buenas calificaciones, fue como en el tercer o cuarto año de la carrera, ella tenía un grupo de amigos muy estudiosos, eso me ayudó porque me hizo ser muy buen estudiante los últimos años fueron muy buenos porque incluso saqué calificaciones de las más altas", comentó.

En ese trance nació el amor, al terminar la carrera se casaron, ella lo ha acompañado en todo el camino, en las buenas y malas, sobre todo en la última campaña política que le dio el triunfo.

A TRAVÉS DE LOS OJOS DE SU ESPOSA

El pasado mes de marzo Leticia Carrillo se jubiló del IMSS, años atrás alternó el trabajo en el hospital y su hogar, por lo que a veces no era posible acompañar a su esposo a la labor política, pero la última campaña lo hicieron juntos, las cosas se dieron a favor.

La doctora Leticia Carrillo, mencionó que casarse con él fue una buena elección, es un hombre con mucha cualidades, cuando se dedica alguna actividad lo hace al 100%, un hombre deportista, apasionado por la música y el canto, honesto, trabajador y un buen padre.

LA MEDICINA Y LA POLÍTICA SE ENLAZAN EN LA PARTE DEL SERVICIO

Pasaron 10 años de estar en la práctica médica cuando le entró la inquietud de servir a un mayor número de personas, la medicina y la política se enlazan en esta parte del servicio.

"Decidí regresar a Frontera para participar políticamente, ingresé a el Partido Acción Nacional, ahí había amigos como el doctor Cutberto Solís, que en aquel tiempo era alcalde".

Acción Nacional tuvo crecimiento a nivel local y nacional muy alto, a finales de 1998-1999, Mario Dávila conoció a Vicente Fox y a su esposa Marta Sagun, esto le dio mayor motivación porque al poco tiempo ya era el presidente de la República Mexicana.

CARRERA POLÍTICA

En el 2002 participó como candidato a la alcaldía de Frontera, la cual ganó gracias al apoyo y la confianza de la gente, posteriormente contendió como candidato a Diputado Local y obtuvo el triunfo, más tarde se lanzó como candidato a Diputado Federal y volvió a ganar, fue evaluado como el 4° mejor diputado de un total de 500, pero no es todo, ahora es el alcalde electo de Monclova.

"Me gusta servir y he tenido la oportunidad de estar en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal y ahora en la mejora del municipio de Monclova donde he vivido durante más de 20 años, quiero aportar los conocimientos adquiridos y servir a ciudadanos, ayudar a que las cosas sean mejor", señaló.

Siguió un proceso de participación intenso y muy pesado, pero lo hizo, recorrió las calles de Monclova para conocer aún más a su gente, saber de las necesidades y hacer compromisos que cumplirá, Mario Dávila obtuvo el triunfo una vez más.

Le tocó estar en la toma de protesta de presidentes como Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

LA CLAVE PARA SER ELECTO EN CUATRO OCASIONES

"Trabajar mucho, ser honesto con las personas y en las funciones que uno desempeña que la gente vea que realmente quieres ayudar y que vean la capacidad de poder gobernar bien, pero también tener preparación a cerca de los puestos que desempeñas

La medicina le enseñó a estudiar mucho, estudiar y prepararse, lo mismo en la política, acudió a universidades de México y del extranjero a tener esa preparación para conocer los niveles, pero también la parte teórica de un gobierno, aspectos administrativos, recursos humanos, obras pública, servicios y de servir y ayudar, seguridad pública, generación de empleos en la ciudad.

"Sí me he preparado, me sigo preparando ya tengo un plan de educación para estos próximos meses, para hacer un buen inicio de administración, ahorita ya estamos en la planeación de lo que haremos los próximos tres años de gobierno municipal en Monclova".

UN PROMEDIO DE 5 MIL NIÑOS EN 30 AÑOS DE CARRERA

En su función como médico pediatra le tocó conocer a muchos niños, ahora son jóvenes y adultos, pero también cientos de pacientes en la consulta privada como en el IMSS.

"Para que alguien pueda votar por uno, necesitan conocerte y una de las características es que sí soy conocido probablemente por el trabajo, por el deporte por los amigos que son muchos y es una ventaja que tengo, conocer a tanta gente".

La mayoría de las veces sus pacientes se identifican con él, lo pueden recordar, otros no, pero es una satisfacción muy grande.

Hubo otra parte de la medicina cuando no le fue bien, cuando lamentablemente falleció un bebé, algún niño, fue doloroso no solo para los familiares sino para él también.

"Es una parte difícil de sobrellevar, me he encontrado familiares de esos caso, hay fortaleza de parte de ellos porque saben que uno hace lo que tenía que hacer en su momento y que no fue una situación particular lo que definió una vida"

Recuerda los primeros casos de bebés prematuros, está el caso de Gabriela Delgado, nació muy pequeña y hace 27 o 28 años era difícil sacar un bebé de 800 gramos de peso, pero salió adelante, cuando fue alcalde de Frontera se la encontró y hace unos meses la volvió a encontrar en el IMSS.

"Verla crecer, desarrollarse, con algunos déficit pero bien, es un gusto verlos cuando fuiste parte de, te sientes contento, está el caso de la doctor a Rivas, yo fui su pediatra, después fue mi compañera en pediatría", señaló.

"EFECTO ALFREDO PAREDES"

El doctor Mario Dávila reconoció que el alcalde Alfredo Paredes López influyó en su triunfo, hizo un buen trabajo, hicieron buena mancuerna, juntos elaboraron estrategias.

"La gente lo quiere mucho, lo aprecia, está en una muy buena aceptación de los ciudadanos, por las obras, servicios y el trabajo que ha hecho, Monclova ha tenido un gran cambio importante, gracias a él, tiene una carrera por delante, le va a ir muy bien, es cuestión de insistir, seguir trabajando, sirviendo al comunidad, es un buen político, muy trabajador y le deseo lo mejor".

UNA CAMPAÑA DIFERENTE A CAUSA DE LA PANDEMIA

La pandemia estaba presente, había desventaja porque podía alterar algunas cosas de la campaña, pero fue poco, la gente sí los recibía en sus hogares con reuniones con aforos controlados para prevenir el contagio del Covid-19.

Otra fue el contacto con la gente, algunas personas le pedían cantar o bailar en algún mitin, nunca lo había hecho a lo largo de su carrera política, sentir esa relación con la gente, conocer sus necesidades, problemas y sentimientos.

"Hubo un día de campaña que la gente expresaba sus sentimientos, me tocó como cinco personas que lloraban en el momento de la visita, todo el equipo dijimos no sabemos que pasó hoy, era un día lluvioso, nublado y afloró el sentimiento de las personas, por enfermedad, empleo, por estar solas, por situaciones personales, son cosas que te sensibilizan y te hacen reflexionar", comentó.

Dijo que independientemente del resultado, esta ha sido la campaña que más ha disfrutado, que más ha estado contento, empezaba temprano la campaña y terminaba a las 12:00 de la noche, física, mentalmente aguantó, emocionalmente hubo muchos ataques, pero resistió y salió a flote.

"Decidí no defenderme de esos ataques, caminé hacia adelante, en ese momento difícil de una campaña tengo acercamiento con la familia y con mis creencias religiosas, salí fortalecido, seguía adelante de manera tranquila, sin acelerarme sin pensar en contestar o reaccionar".

UN GRAN RETO EL INICIO DE LA ADMInisTRACIóN

La pandemia se va a controlar, el Covid no se irá, pasará a una fase de endemia, que es la permanecía de una enfermedad, la gente seguirá con los cuidados porque los virus tienen esa característica de ir mutando.

"Hay que ver el resultado de las vacunas si se va a necesitar reforzamiento, si niveles de defensa o anticuerpos se mantienen o bajan, es algo que se tiene que aprender de una enfermedad nueva y muy grave, para mí ha sido la enfermedad más grave que me ha tocado enfrentar y lo mismo para todo el mundo en los últimos 100 años".

La pandemia dejó una situación económica muy difícil, mucha gente sin empleo, con una gran cantidad de emociones, por ello será difícil su administración pero no imposible.

SIN DISTINCIÓN DE COLORES

"El tema de la economía y la generación de empleo es el principal problema de la ciudad, vamos a unir fuerzas con particulares, con gobierno estatal, con gobierno federal, ya tuve la oportunidad de hablar vía telefónica con el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís y también con el gobierno federal a través de su delegado estatal Reyes Flores".

Se revisan los temas de preocupación, los más importantes la economía, el empleo, la salud, la seguridad, los servicios públicos que ofrece la administración y las obras necesarias en zonas de la ciudad, pavimento, agua potable, drenaje, alumbrado público, son la parte más importante que se tienen que atender y atacar para tener una mejor condición de vida.

"Cuando empiezas un servicio a la comunidad hay que dejar a un lado las cuestiones partidista, igual tendré acercamiento con los integrantes del cabildo que son de otro partido y con los demás partidos políticos, organizaciones, cámaras empresariales y organizaciones no gubernamentales, vamos a trabajar con ellos, sin pensar en la parte política, hay que gobernar para todos".

PRINCIPALES PROYECTOS

El drenaje pluvial en el bulevar Harold R Pape y en el resto de la ciudad, la infraestructura para la instalación e nuevas empresas que generarán nuevos empleos, hay prioridades como el sector sur, el libramiento Carlos Salinas de Gortari, hay la necesidad de un puente elevado donde cruza la carretera estatal, el municipio y las vías del ferrocarril.

Además es necesario un nuevo edificio de Seguridad Pública, se requiere una central de abastos, una central camionera nueva, modernizar el centro de la ciudad, hay un proyecto para el Centro Histórico.

Se va a continuar con la obra del paseo del Rio Monclova, se trabajará en la cultura ecológica de reforestación en el Eco Parque, la idea es reforestar 30 o 40 hectáreas con árboles de buen tamaño que puedan servir de oxigenación a la ciudad.

Atender el tema de la contaminación ambiental que provoca problemas de salud y de funcionalidad, pavimentarán gran cantidad de cuadras, esas mismas tendrán agua y drenaje y alumbrado público. Apoyarán en áreas verdes municipales, campos deportivos, jardines y plazas.

SI ES NECESARIO, QUITARÁ EL PAR VIAL

Atenderá los temas de la vialidad, durante el tiempo en campaña, recibieron peticiones de revisar la vialidad del bulevar Fráncico I Madero y Benito Juárez, así como las vialidades de Avenida Monterrey y Sector El Pueblo.

"Vamos a revisarlo a través de profesionales, sin ningún contenido político, queremos que la gente esté segura, que no haya accidentes y que esté también en una vialidad de facilidad para evitar problemas de tráfico, de congestionamiento y accidentes, esa es la ida", señaló que si los estudios profesionales y técnicos así lo señalan se quitará el par vial.