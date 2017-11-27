Más vale prevenir que lamentar robo

Ante la ola de asaltos que se han registrado en la ciudad, el coronel Victorino Reséndiz director de Seguridad Pública exhortó a la ciudadanía a cuidarse y tomar las precauciones necesarias para evitar ser víctimas de robo.

“La gente debe tomar sus precauciones porque hay derrama económica, hay que cuidar vehículos, viviendas, comercios y personalmente, tengan cuidado tomen medidas precautorias hay que pensar en algo para que no les vayan a atacar”, comentó el director de Seguridad Pública.

Dijo que como es tiempo de derrama económica, quienes se dedican a robar piensan que todo el mundo trae dinero y no es así, pero 100 o 200 pesos es mucho dinero para un drogadicto que hace lo que sea por conseguirlos.

Mencionó que en lo que va del año se tiene una cifra de 200 personas consignadas por robo, pero en las últimas semanas la cifra se disparó, señaló que son por lo menos 8 consignados por robo en diferentes modalidades.

Por mencionar alguno de los asaltos que se realizaron el pasado sábado, está el de un cobrador a quien a punta de pistola lo despojaron de sus pertenencias, esto sucedió en la colonia Obrera Sur.

Otro de los robos fue el que cometieron tres menores de edad en una tienda de conveniencia en la colonia Tecnológico, con navaja en mano amagaron a la cajera y lograron llevarse 4 mil pesos en efectivo y 12 cervezas, burlaron a las autoridades pues no pudieron dar con ellos.

Además de estos se encuentra el asalto que sufrió un hombre originario de Torreón, en el bulevar Pape, en donde lo golpearon y le robaron dinero, celular y otras cosas.

“Ahorita le robaron a una señora allá en la colonia Los Cedros, le quitaron 50 o 100 pesos, se los arrebató de la mano, pero 150 es mucho para los drogadictos por eso tomen sus precauciones”, comentó el director.