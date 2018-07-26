Más víctimas del herrero estafador

Una persona que se hace pasar por herrero para cobrar adelantos de trabajos que nunca entrega, ha defraudado a más de 10 personas apoderándose de fuertes cantidades de dinero, sin embargo en la Agencia del Ministerio Público no han querido recibir la denuncia de los afectados.

A las 10 de la mañana de ayer, un grupo de al menos seis personas acudieron a la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia en contra de Juan Pérez Hernández por el delito de fraude al cobrarles un adelanto de un trabajo que nunca entregó.

De acuerdo a la información, Pérez Hernández se promociona en redes sociales presuntamente al anunciar que se dedica a hacer trabajos de herrería o contactándose con personas que publican que requieren de un trabajo de este tipo.

Actuando de buena voluntad, las personas le solicitan información, acude a las casas para tomar medidas y les pide un adelanto comprometiéndose a entregar el trabajo 10 días después pero nunca lo hace.

Uno de los afectados, José Eduardo Ortiz, comentó que él lo conoció por Facebook y le pidió unas teleras con marco, fue a su casa tomó medidas y le pidió un anticipo de 3 mil pesos comprometiéndose a entregar el trabajo en 10 días a más tardar.

Señaló que le firmó un papel donde establecen los datos de la transacción, incluso le dejó una fotografía de su credencial de elector, lo que le generó un poco más de confianza porque se estaba comprometiendo de manera formal.

Indicó que debido a la negativa acudió al domicilio donde le pidió una prórroga de tres días más y tampoco sucedió, es por ello que regresó a la vivienda y se encontró con otra persona que lo estaba buscando por el mismo motivo y al preguntarle a una vecina les confesó que no eran los únicos.

Aseguró que acudió al Ministerio Público para interponer la denuncia pero no quisieron hacerlo, ya que debe seguirse por la vía civil, por lo que publicaron su caso en redes sociales donde aparecieron más afectados.

“Debe seguirse un proceso legal en contra de esta persona porque hay muchas personas que han sido víctimas de este fraude son al menos 10 o 12 afectados, defraudando con cantidades superiores a los 25 mil pesos”, recalcó el afectado.

Así mismo, Moisés Hernández, otro de los afectados, comentó que es lamentable que las autoridades no quieran recibir la denuncia pues sin duda se trata de un fraude y personas como esta deben recibir un castigo.