Mata calor a 102 personas

MONCLOVA, COAH.- Un total de 102 muertes por causas naturales pero derivados de golpes de calor, son los que se han registrado en tan solo 15 días en la Región Centro y 17 de estos casos fueron encontrados en avanzado estado de descomposición.



Fuentes allegadas a la Fiscalía General del Estado confirmaron que hasta la noche de ayer, eran 102 los casos de muertes naturales en la región, siendo Monclova, la ciudad que va a la cabeza.

Tan solo el día de ayer se registraron cinco muertes de personas mayores, siendo cuatro de ellos, quienes fallecieron en soledad, por lo que tenían más de 24 horas de haber muerto.

El caso número 100 fue el deceso de don Juan José Sánchez Castillo, de 79 años de edad, quien sufrió un golpe de calor mientras se sentó al exterior de la casa marcada con número 504, de la calle Purísima de la colonia Héroes del 47, mientras caminaba con su esposa, Leticia Medina Rodríguez, de 66 años.

Aunque paramédicos de Cruz Roja Mexicana trataron de reanimarlo, sus intentos fueron en vano, por lo que fue declarado muerto en la calle.

Alrededor de las 21:00 horas de ayer, vecinos de la calle Teatro Obrero, llamaron a las autoridades al percibir olores nauseabundos que salían de la casa marcada con el número 1527, en la que habitaba solo, un hombre de 50 años.

El cuerpo fue localizado en avanzado estado de descomposición, siendo los detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes dieron fe del deceso, sumándose a la lista como el número 101.

Cerca de las 21:15 horas, vecinos de la calle Silvestre Flores, llamaron a la Policía para reportar el deceso de uno de los colonos, acudiendo paramédicos de Cruz Roja Mexicana hasta la casa marcada con el número 209, de la colonia Fraccionamiento Monclova, quienes confirmaron que la víctima, tenía varias horas de haber fallecido.

Así mismo, las autoridades indicaron que no en todos los casos las víctimas son personas que son de escasos recursos, que carecen de algún aparato de aire, sino que, en la mayoría de los casos, son adultos mayores que viven solos o en abandono.