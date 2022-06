Mata calor a ganado

En la Región Centro sí se han presentado muertes de ganado por situaciones extraordinarias, dijo que por ejemplo una vaca que se mete a comer alfalfa verde, caliente, se intoxica y sí no se atiende se morirá.

A través de redes sociales circula un video donde se aprecia a ganado muerto debido a un golpe de calor, Juan Antonio Velazco Lozano coordinador regional de Desarrollo Rural, señaló que es un video de años atrás.

No descartó que eso mismo pueda ocurrir sí las condiciones climatológicas son extremas y el hato ganadero está sin protección les puede dar un golpe de calor, si no tienen agua, están a la intemperie y con temperaturas arriba de 340 grados, habrá consecuencias.

Si el hato, son animales viejos que no se desechan, llega la sequía como la que se tiene actualmente y el animal tardará tiempo en desplazarse en buscar la comida, no encontrará el nutriente apropiado, el ganadero no le da suplemento o pastura adicional el animalito va a morir.

Las instrucciones del gobernador a través de José Luis Flores Méndez; Secretario de Desarrollo Rural, es un programa de suplemento energético, son sales minerales con proteína que lega el ganado, con sales acompañado, lo lambe y el animal se carga de energía y se mantiene fuerte.

Los ganaderos se pueden acercar a presidencias municipales al departamento de desarrollo rural, ahí lo turnarán al Estado, ahorita están por llegar 80 toneladas para el municipio de San Buenaventura, todo depende del pedido que haga el alcalde haya ahora solo San Buena.