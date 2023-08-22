“Me angustia no poder pagarles”

Adicionalmente destacó la validación que obtuvo el Sindicato Democrático, al que llamó “su sindicato”, y que consideró una decisión de un Sistema Judicial Independiente con el ingreso de la Ministra Piña.



Además el empresario envió un mensaje a los obreros: “Los sigo queriendo y los aprecio, pero no tengo pensado regresar, me gustaría que tengan éxito y que las cosas salgan adelante, ese es mi mayor deseo. “Ya no quiero queso, lo que quiero es que me dejen salir de la ratonera”.

“La fuerza me la ha dado Dios, estoy tranquilo conmigo mismo, tratando de ser justo, una de las cosas que me tiene angustiado no he podido pagarles a mis trabajadores, pero solo necesitamos, que el gobierno Federal reciba a los que van hacer las inversiones”.