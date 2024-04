"Me dejaron sola, no permito que me juzguen", mamá de Daniel

"Dios levanta mis manos y restaura a mi familia", son las palabras que pública en su red social la Pastora Sandra Sánchez, madre de Daniel el joven que salió quemado tras la explosión en el restaurante Danny's.

Con fuertes palabras la Pastora advirtió en una página que le pertenece, de nombre Mujer Inquebrantable, que no permitirá que la juzguen.

Aseveró que su familia recibió comentarios muy hirientes pero solo ella sabe el proceso que está llevando con la recuperación de Daniel.

"Solo yo sé cuanto he llorado, las noches de insomnio que he pasado, los días que me la he pasado sin comer",

Dijo que nadie sabe todas las cosas que está pasando y todo lo que le han herido con sus palabras que llegaron hasta lo más profundo de su alma.

Añadió que se siente muy sola, "esperaba buenas palabras, abrazos y oraciones".

"Soy pastora y muchas veces tuve que dar la cara mostrando ser fuerte y valiente pero hoy estoy como madre, quebrada, agotada y con tantos deseos que esto termine, con miedos y con tanta tristeza el ver como gente tan insensata abre su boca para dañarnos y opinar lo que no saben", puntuales.

Y finalizó con estás palabras "solo Dios, Daniel y yo sabemos lo que duele estar aquí".