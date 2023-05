MONCLOVA., COAHUILA.-Si mi esposa desde el cielo me ve, solo quiero que sepa que la extraño mucho y que la sigo amando como el primer día, me hace mucha falta y pelear contra la soledad es duro, pero esperaré paciente a que dios me mande llamar para estar con ella.

Con la voz entrecortada y sin poder detener el llanto, el señor Raúl López Vela acudió como cada mes a visitar a su amada esposa Sofía Carrillo Mendoza, quien hace tres años y medio falleció víctima de una enfermedad que la aquejaba.

Amorosamente y con gran detalle, don Raúl acomodaba cada una de las rosas anaranjadas que colocaba tiernamente en la lápida de su esposa, sin que su corazón dejara un solo momento de latir apresurado ante el recuerdo del gran amor de su vida.

"Mi esposa murió hace poco más de tres años y para mí ha sido muy difícil vivir sin ella, teníamos 38 años de casados y desde que la tomé como esposa decidí que estaría a su lado en las buenas y en las malas, desgraciadamente dios decidió llevársela a ella y hoy se lo difícil que es vivir sin su presencia, pues aunque tenemos tres hijos, ellos ya son adultos y están haciendo su vida, mientras que yo me quedo abrazado a su recuerdo, el cual llevaré conmigo hasta el último día de mi vida".

La vida no nos prepara para la pérdida del ser amado, en mi caso no he podido dejar de extrañarla, la amo como cuando la conocí, mi vida junto a ella fue muy bella, nunca tuvimos un problema, paseábamos juntos, criamos a nuestros hijos pero ella estaba ahí, hoy vivir con su ausencia me duele mucho, la muerte no nos puede separar porque yo aquí sigo, junto a ella, amándola hasta que dios me lleve a donde ella está.

Don Raúl López Vela asegura que cada mes acude a hacerle un "cariñito" al amor de su vida, a quien hasta hoy le ha cumplido la promesa de velar por la integridad de sus hijos Raúl Alejandro, Jesús Leonel y Flavio Enrique, quienes le hacen saber que fue un excelente esposo y padre, sin embargo le falta ese abrazo, ese eso y ese cariño que Doña Sofía le externaba todos los días.

El recuerdo de mi Sofía sigue vivo en mí y el amor hacia ella también, el tiempo pasa y cada vez es más difícil vivir sin ella, la soledad es muy triste, pero también da fuerza para salir adelante, yo espero con mucha fe el día que dios me mande llamar para regresar a los brazos de mi amada esposa, ella era mi compañera, mi amiga y con quien yo quería envejecer, dios tenía otros planes, pero sé que un día vamos a estar juntos y nunca más la voy a soltar ni dejar que se vaya de mi lado.