Me robó ‘Frijol’ la tranquilidad

Aunque recuperó las cosas que le robaron, lo que perdió para siempre fue su seguridad.

Imelda Jazmín Escobedo, fue víctima de robo luego que un drogadicto ingresó a su casa amenazándola con un cuchillo y le dijo que la mataría.

“Las cosas materiales no me importan, pero fue algo horrible, me asusté mucho, mi tranquilidad no la voy a recuperar”, comentó.

Fue la noche del domingo cuando alguien identificado como el “Frijol” ingresó a su vivienda. Estaba sentada en el primer cuarto, veía una telenovela cuando empezó a escuchar que pateaban la puerta.

Es mejor conocido como “Frijol” constantemente realiza robos.

“Me asusté mucho y para cuando empezó a gritar el hombre ya había quebrado el vidrio con la intención de entrar”, relató.

Asustada corrió al último de los cuartos, fue por su celular para pedir ayuda, pero los nervios no se lo permitieron, salió rumbo a la cocina y se topó con su agresor que con un cuchillo le dijo: “Te voy a matar hija de tu…”.

Ella logró escapar por la puerta de la cocina, pero tuvo que arriesgarse, su vivienda se encuentra en alto y brincó una altura aproximada a los tres metros, el ladrón aprovechó para robar y llevarse algunas cosas de valor como una bocina y una pantalla.

Después habló a Seguridad Pública que tardó mucho en llegar, para entonces el ladrón ya había escapado.

Recuperó sus cosas, pero no la tranquilidad.

No era la primera vez que el “Frijol” rondaba su vivienda, el pasado viernes le pateó la puerta que estaba cerrada con llave, lo único que robó fue el foco LED del exterior, durmió afuera en un cobertor, ella se dio cuenta hasta la mañana siguiente pero nunca pensó que regresaría.

“Me da mucho miedo estar aquí, estoy asustada, me da coraje al mismo tiempo porque esta es mi casa”, comentó la afectada, en ese momento llegó una patrulla con el hombre que un día antes le había robado a fin de que lo identificara, Imelda no pudo evitar llorar al verlo.

Físicamente “Frijol” es delgado, moreno, tiene un tatuaje de una lagrima en la mejilla y es drogadicto, conocido en el sector por los robos que ha cometido, tiene cerca de 30 años y según los vecinos ya tiene antecedentes penales, se dice que ha matado a dos personas.

La afectada hizo un exhorto para que se realicen más rondines, además comentó que afuera de su vivienda se encuentra una lámpara dañada que desde hace tiempo reportó y no tuvo respuesta, por lo que el lugar se encuentra oscuro y por ello con facilidad se vuelve blanco de los ladrones.

Ayer por la mañana la madre del “Frijol” le llevó la pantalla y se disculpó, dijo que esto no era nuevo para ella y que hasta ella misma ha recibido las amenazas de su propio hijo y hasta golpes.