‘Me torturaron por culpa de expolicía’

Hace algunos días se dio a conocer un video incompleto donde solo se muestra el momento en que Yair Córdova Hernández agrede a los policías, no obstante el joven golpeado asegura este video solo muestra una parte de la agresión.

“La realidad es que fueron los policías quienes sin conocer el problema acudieron al llamado de un excompañero, Javier Canales, y me agredieron y después torturaron”, explicó Yair Córdova Hernández.

Señaló que todo surgió cuando el expolicía Javier Canales intentó herir a su propia madre para robarle dinero y fue cuando decidió intervenir para evitar la agresión.

“Mi vecina María Elena Elizalde quedó viuda hace tiempo, recibió una indemnización, recurso que quiere cuidar para su futuro, pero su hijo un expolicía llamado Javier Canales Elizalde, constantemente le exige que le dé parte de este dinero, al negarse su hijo la agrede”, explica.

El expolicía llamado Javier Canales Elizalde intentó picar a su mamá, cuando Yair y su familia quisieron defenderla.

El miércoles 18 de julio en la calle Pablo González de la colonia Margarito Silva, el expolicía intentó picar a su madre por negarse a darle dinero, la afectada gritó pidiendo ayuda y en ese momento iba pasando Yair Córdova Hernández, junto a su esposa Lizaura García, cuñado y su suegra.

Quisieron ayudarla, el expolicía salió con una navaja, intentaron hablar con él y calmarlo, pero este ya había pedido el apoyo de sus amigos policías, con quien además tiene parentesco.

Sin saber la razón del problema los policías llegaron al lugar para hacer la detención de Yair, su suegra, su esposa y su cuñado a quien le propinaron un golpe y lo dejaron inconsciente, como se muestra en el video, Yair al ver lo que le hicieron a su cuñado reaccionó, al igual que a su esposa y su suegra.

Luego de esto sacaron a Yair de su vivienda, esto frente a sus tres hijos en una de las unidades de Seguridad Pública lo trasladaron a un terreno baldío conocido como el “Peñon” en la colonia Emiliano Zapata, cerca de la avenida Industrial.

No lo bajaron de la unidad, fue en la cabina de atrás, allí lo llevaban acostado, cuando llegaron policías abrieron la puerta, lo levantaban y golpeaban, después le ponían una bolsa de plástico en la cabeza, se subían policías arriba de él, mientras uno le ponía la bolsa otros le pegaban.

Dice que solo se defendió de las agresiones, reconoce que por un lado hizo mal, pero él ya pagó, al igual que su familia que estuvieron tras las rejas por 24 horas además de pagar una multa, fueron casi 10 mil pesos de multa los que pagaron entre todos.

“Es injusto que los policías que actuaron mal no reciban un castigo y que autoridades no se hagan responsables de las acciones de los policías que finalmente están para proteger a los ciudadanos y no para perjudicarnos”, comentó.