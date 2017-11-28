“Me voy al asilo si me dejan salir”

“Me voy al asilo pero solo con mi esposa y si me dejan salir cuando yo quiera”, señaló Vidal Silva, mejor conocido como “Vidalito”, cantante urbano de Monclova que ya tiene 90 de edad y cuya salud se ha visto deteriorada.
Invidente y ya algo sordo, comenta que toda su vida se ha ganado el pan trabajando en las calles y no piensa dejar de hacerlo.
Don Vidalito se encuentra bien de salud, aunque presentaba un poco de fiebre, como secuela de una fuerte gripe, sigue en pie y ayer visitó la Presidencia Municipal por su respectivo apoyo mensual de 200 pesos.
En días pasados estuvo hospitalizado, dice que no sabe qué le pasó, solo se sintió mal y ahora solo le quedó la gripa.
Don Vidalito comentó que ya está un poco cansado de trabajar, pero disfruta de andar en la calle, trabajando, visitando a parientes y amigos, aunque le han ofrecido estancia en el asilo, se ha negado porque no lo dejarían salir a seguir trabajando.
Comentó que en el asilo de ancianos en Monclova al parecer le darían permiso de salir a trabajar, pero pide que su esposa Juanita Ramírez lo acompañe, luego de estar internada en el asilo de Frontera.
“No quisieron que estuviéramos juntos, porque aún no cumple la edad suficiente”, relata.
Por ahora Don Vidalito quien se ha vuelto todo un personaje en la ciudad sigue en el exterior de Del Sol, donde pide caridad a la gente.
Comentó Don Vidalito
Que pronto saldrá de la gripa, pero ahora lo que necesita son unas pastillas Clonazepam que utiliza por las noches, para dormir.
“Si la policía se lo encuentra a alguien que no lo necesite, lo meten a la cárcel porque es medicamento controlado, yo si lo necesito pero están muy caras”.