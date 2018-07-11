Médico que chocó es muy responsable

El departamento Jurídico de la Secretaría de Salud podría solicitar información que conlleve a una investigación en el caso del médico José Luis Aguilar, quien protagonizó un accidente al estar bajo los efectos del alcohol, pero el Director del Hospital General destacó que es un galeno honesto y responsable.

Tras los hechos registrados el lunes por la noche, en que el galeno impactó cuatro vehículos, entre ellas una patrulla, y dejó como saldo dos personas lesionadas, Ángel Cruz García Rodrítuez, señaló que el médico asignado al área de Urgencias en el Amparo Pape de Benavides es un médico honorable.

Ángel Cruz García, director médico del Hospital General Amparo Pape de Benavides.

“El doctor desempeña funciones en urgencias médicas de lunes a viernes y siempre se ha comportado de forma honesta, profesional y responsable con nosotros, no tenemos ninguna queja de su comportamiento médico”.

Indicó que la situación que se presentó es algo que le pudo suceder a cualquier persona y que esta se dio fuera del hospital, por lo que no les corresponde dar algún pronunciamiento al respecto.

Mencionó que jamás han tenido algún problema con el galeno y dijo que la cuestión legal que enfrente será una situación personal.

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Sin embargo reconoció que existe la posibilidad de que el departamento Jurídico solicite alguna información como parte de una investigación, esto al darse a conocer a la opinión pública esta situación.

“No nos corresponde ser jueces, simplemente lamentamos que al compañero pasara el accidente que pudiera poner el riesgo la vida de él y de otra persona, pero dentro de la institución el doctor siempre comportado de forma responsable ante sus pacientes”, concluyó.