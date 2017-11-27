“Mega multas” a conductores ebrios

Con la derrama económica de diciembre, se incrementa el consumo de alcohol y los accidentes vehiculares, es por eso que el ayuntamiento de Monclova advirtió multas de hasta 2 mil 900 pesos a conductores que sean sorprendidos en estado de ebriedad.

Rogelio Ramón Galván, titular del departamento de Interventores, comentó que durante los últimos meses el número de personas detenidas por conducir en estado de ebriedad bajó, pero en diciembre las cosas cambian.

El ahorro y aguinaldo combinado con las preposadas, son factores que detona los accidentes por conducción en estado de ebriedad, que dejan daños, lesionados y muertos.

Según el reglamento, se establecen sanciones de hasta 2 mil 900 pesos a conductores que sean sorprendidos en estado de ebriedad, a eso se suma el costo de arrastre de la grúa y corralón.

Aclaró que más que ser una medida recaudatoria, se busca la prevención de accidentes y la muerte de personas inocentes.

Hizo un llamado a los conductores para que no se arriesguen a un accidente o a pagar una fuerte multa, pues se mantendrán los filtros antialcohol.

Estimación desalentadora

En los primeros fines de semana de noviembre se detectaron hasta 4 conductores alcoholizados, pero se espera que esta cifra rebase los 20 las primeras dos quincenas de diciembre.