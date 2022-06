Mejora economía

Un repunte en la actividad económica, va mejorando la situación cada vez hay más intensión de compra, un mayor movimiento, el panorama para terminar el 2022 se ve mucho mejor.

Lo anterior lo dio a conocer, Mario Coria Rohell; presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, dijo que siguen en la espera de la llegada de nuevas empresas a la región centro, esas que tanto se han prometido.

"Si llegan más empresas obviamente sería un mejor panorama, pero no hay información se podría considerar nulo contacto con autoridades en materia económica, tanto estatal como federal", comentó.

Dijo que el trabajo de Mario Bress no repunta, solo viene con promesas, pues mencionó que es un político y los políticos prometen y prometen y no cumplen, no se vive ni se comen promesas, se requieren resultados.

Ellos como iniciativa privada han generado estos acercamientos, la forma de que lleguen más empresas para la región y que haya empleos mejor pagados.