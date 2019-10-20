Mejoran seguridad en la colonia Obrera

Los vecinos de la colonia Obrera han recuperado la tranquilidad y la confianza con autoridades municipales pues luego de hacer sus peticiones por medio de Facebook y whatsapp al alcalde Alfredo Paredes López para que hubiera más seguridad se obtuvieron buenos resultados.

Graciela Carranza Rodríguez señaló que muy seguido había robos esporádicos en el sector, sobre todo eran robos a casan habitación, no importaba la hora del día, podría ser a la 1:00 o 12:00 del mediodía cuando se presentaban los atracos.

Afortunadamente nunca se salió algo de control, pero era preocupante para los vecinos que no tenían tranquilidad, en poco tiempo se presentaron más de 10 robos, a una de las vecinas en dos ocasiones seguidas le robaron un tanque de gas que cuando fue remplazado se lo volvieron a robar.

Sin embargo hicieron sus peticiones a través de Whatsapp y Facebook y las cosas cambiaron para bien, “Con la vigilancia ya estamos más tranquilos, aquí somos pura gente adulta por eso era más alarmante, pero el alcalde escuchó nuestras peticiones”, comentó.

Fue a través de Facebook y whatsapp que estuvieron en contacto con el alcalde quien envió a Agustín Ramos; director de Protección Civil y Bomberos para que atendieran las peticiones.

“Aquí en la colonia se hay mucho cambio, no se han presentado robos últimamente y ojala que así continúe no es tanto por lo que nos roben, las cosas materiales como quiera, pero si un susto o algo que nos pueda perjudicar más”, comentó la vecina.