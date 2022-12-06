Meten a pensionados a Banco del Bienestar

La Secretaría Federal del Bienestar empezó en Monclova la bancarización de beneficiarios de las becas y pensiones para quienes cobraban en Banamex, ahora lo harán a través del Banco del Bienestar.

La delegada regional indicó que en Monclova son 3 mil 750 personas y un total de 5 mil 600 beneficiarios en la región centro y región carbonífera, los que estarán acudiendo hasta el viernes 9 de diciembre al gimnasio Salvador Kamar Apud ubicado en el sector Oriente de Monclova.

“La meta es que al terminar el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayor parte y si no es que todos los beneficiarios, estén bancarizados. El proceso es paulatino para los que cobraban su pensión con la tarjeta del banco Banamex”.

Mencionó que la convocatoria que lanzaron a través de redes sociales, es para que acudan según la inicial del apellido, ayer tocó de la letra A a la letra D, hoy martes 6 de diciembre toca de la letra E a la letra H, sigue de la legra I a la letra L, después de la letra P a la letra S y por último de la letra T a la letra Z.

“A otros les estamos marcando para que asistan, ya que es la primera vez que tenemos el gusto de conocerlos ya que tenían asignada su tarjeta desde antes, estamos recabando sus datos y deben asistir con los requisitos”

Los adultos mayores deben llevar tres copias de los siguientes documentos: una identificación oficial, el Curp actualizada, el acta de nacimiento, comprobante de domicilio no mayor a seis meses y dos números de teléfono, esto en un horario de 9:00 de la mañana a 2:30 de la tarde.