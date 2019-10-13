México exporta a nivel récord a EU

Los productos mexicanos representan ahora el 14.4 % del total de las importaciones en Estados Unidos, un nivel récord para las exportaciones de México alcanzado en medio de la guerra comercial que mantiene el presidente Donald Trump con China.

Según informó el último reporte de la Oficina de Comercio de EU, las exportaciones mexicanas a su vecino del norte registraron un valor de 240 mil 738 millones de dólares de enero a agosto de este año, lo que refleja un crecimiento del 5.5% a tasa anual y 12 mil 446 millones de dólares más que el mismo periodo del año pasado.

En contraste, en este lapso, las importaciones de Estados Unidos provenientes de China cayeron 12.5% -el equivalente a 43 mil 245 millones de dólares- por lo que ahora representan solo el 18.1% de la cuota de mercado, con un valor de 301 mil 700 millones de dólares, según el Gobierno estadounidense.

Este fenómeno se explica porque México ha sido "el principal beneficiado en términos absolutos" de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín desatadas tras la llegada de Trump a la Casa Blanca en 2017, expone este sábado a Efe el economista Luis de la Calle.

"Le estamos quitando participación a la economía China en el último año", dice De la Calle, quien subrayó que aproximadamente la nación asiática ha perdido 2.6 puntos porcentuales de cuota de mercado.

Y México ha aprovechado cerca del 35% de dicha pérdida por parte de China, indica De la Calle, quien ayudó a negociar el aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que entró en vigor en 1994.

Trump mostró optimismo este viernes por llegar a un "acuerdo parcial" con China, al reunirse en la Casa Blanca con el vice primer ministro chino, Liu He, y suspendió su plan de subir, la próxima semana, del 25 al 30% los aranceles a importaciones chinas por valor de 250 mil millones de dólares.

Aun así, funcionarios estadounidenses matizaron que el acuerdo no es definitivo, por lo que no se descarta un incremento arancelario programado para el 15 de diciembre.

Integración comercial impulsaría a Latinoamérica: Banco Mundial

Hasta ahora, Estados Unidos ha impuesto gravámenes a las importaciones chinas por un valor de 360 mil millones de dólares.

Ante esta escalada, la Cámara Americana de Comercio en México (AmCham) destaca que los productos mexicanas ofrecen competitividad a Estados Unidos, por lo que se abren oportunidades en alternativas como madera, minerales y químicos, y en la manufactura, como en maquinaria no eléctrica, electrónicos y autopartes.

"Nuestra integración no tiene marcha atrás, por lo que, más allá de cualquier coyuntura comercial internacional, México está listo para atraer más inversión, impulsar su manufactura y seguir siendo el mejor aliado de Estados Unidos", asevera a Efe Francisco Pontón, presidente del Consejo de AmCham, en su capítulo Monterrey.