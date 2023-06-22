México no a detectado presencia de hepatitis A en fresas nacionales

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria aseguro que no se a detectado la presencia de hepatitis A en fresas de Baja California, esto después de que el gobierno de los Estados Unidos detectó el peligroso patógeno en fresas mexicanas.

Senasica dio a conocer que está en colaboración con la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos o FDA para poder dar con los productos responsables del brote de hepatitis tipo A en estado de la costa oeste de Estados Unidos.

Señaló que los técnicos del organismo de Agricultura y del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Baja California continuarán con las visitas de evaluación a unidades de producción certificadas y en proceso de certificación en SRRC “con la finalidad de identificar y prevenir probables fuentes de contaminación en la producción primaria”.

En México existen más de 15,000 unidades de producción agrícola certificadas en SRRC, que impactan en una superficie de casi 116.000 hectáreas.