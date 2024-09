"Mi hijo está en riesgo con ella"; La historia del pequeño Jhosua

MONCLOVA;COAH.- Continúa la búsqueda del pequeño Jhosua, estas son las desgarradoras imágenes de cómo la madre del menor Diana Laura, entregó a su hijo con su manita lastimada.

"Me entregó a mi hijo diciendo que no podía cuidarlo, Además una niña de 4 años de edad que es su hija también la maltrata, pero por ella no pude pedir su custodia, tenía que hacerlo su padre" señaló el padre de Jhosua.

En entrevista con Periódico la Voz, Edgar Alexis padre del pequeño Joshua informo que desde hace tres años aproximadamente conoció a Diana Laura madre del pequeño y quien ya tenia una hija de un año de edad, vivieron en unión libre y cuando nace el pequeño Jhosua iniciaron con discusiones que les orillo a separarse.

Cuando el niño cumple un año de edad, su propia madre lo entrega a su padre Edgar Alexis para que se haga cargo pues aseguro que ella no podía hacerlo, sin embargo, el menor presentaba signos de violencia por lo que pidió ante autoridades la patria potestad del menor.

"La patria potestad, me dieron la mitad a mí, y la otra a mi mamá. Ahora después de un año y medio se vino aparecer para llevárselo" menciono.

Señalo que no esta de acuerdo que ahora después de un año y medio quiera recuperarlo, aun cuando nunca pregunto por el o se hiciera cargo del menor.

"Mi hijo está en riesgo con ella, así mismo la hija de ella que tiene como cuatro años de edad, a quien también golpea, yo en su momento también quise pedirla, pero debía de hacerlo su padre, y yo no pude" señaló Edgar Alexis.