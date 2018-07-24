Miguel Martínez: un héroe sin capa

No todos los héroes usan capa, algunos prefieren usar su corazón.

Miguel Ángel Martínez Estrada, es un obrero de la Siderúrgica 2 de AHMSA que llama la atención por su capacidad y heroísmo.

El miércoles 18 de julio, salvó la vida de un niño de 5 años que se encontraba prácticamente ahogado en una alberca de San Buenaventura, lo que generó lágrimas de felicidad y aplausos.

No es la primera vez que le salva la vida a un niño, años atrás lo hizo con su propio hijo, ahora sus hijos y su esposa se sienten muy orgullosos de el “Héroe”.

Esa tarde era un día muy caluroso, asistían a una merienda en una quinta de San Buena, disfrutando el agua de la alberca.

"Fue Dios quien obró, Él me puso en el momento y lugar indicado”

Miguel Ángel llevó a su hijo de 10 años, minutos después tuvo que retirarse y pidió a sus amigos que cuidaran a su hijo.

Poco antes de las 8:00 de la noche regresó al convivio, se sentó en una mesa para platicar con sus amistades, mientras estaba al pendiente de su hijo y el resto de los niños en la alberca.

Uno de esos pequeños llamó mucho su atención. Fue una extraña conexión, a partir de ahí Miguel Martínez no lo perdió de vista, veía que salía y entraba constantemente a la alberca, su madre seguido iba a revisarlo.

La alberca estaba casi llena, los niños jugaban a zambullirse y aguantar más la respiración, y en un abrir y cerrar de ojos ya no vio al menor dentro ni afuera de la alberca.

“De repente ya no lo vi, algo me inquietó y eso me hizo acercarme más a la alberca, entonces lo vi en el centro de la alberca, boca bajo sin reaccionar”, comentó.

Sin pensarlo se lanzó a la alberca, no le importó su cartera, su celular y con ambas manos lo sacó.

Se convirtió en intérprete de una historia que concluyó en lágrimas de felicidad y aplausos.

Su cuerpo estaba pesado, su apariencia era aterradora, el niño estaba morado, lo puso en la orilla de la alberca.

“Lo acomodé derechito, el niño prácticamente estaba muerto, estaba morado, no tenía signos vitales, en ese momento le dije al niño vas a estar bien, vas a estar bien”.

Relató que le dio pulsaciones en el pecho, respiración de boca a boca.

La primera vez no funcionó, pero Miguel Martínez no se dio por vencido, lo intentó por segunda ocasión y no hubo resultado, pero siempre la tercera es la vencida, el niño por fin reaccionó.

“Dicen que la tercera es la vencida, hasta la tercera vez el niño aventó el agua y alimentos, poco a poco cambió su semblante, por mi cabeza no pasó nada negativo, no me puso nervioso, no hubo miedo, el objetivo era reanimarlo, salvarle la vida”.

Luego de eso cubrió al niño con una toalla mientras llegaban los paramédicos en la ambulancia, la madre del niño nunca se separó, la ambulancia tardó más de 15 minutos.

No recuerda a la gente que estaba ahí, pero recuerda que gritaban y aplaudían reconociendo su actuación, hasta el día de ayer, Miguel Ángel pudo volver a ver el rostro del pequeño de quien prefirió omitir su nombre y el de su madre.

Miguel Ángel Martínez Estrada es obrero de Altos Hornos de México, trabaja en la planta 2 en el área de Combustión asignado a la Planta de Fuerza 3, va a cumplir 4 años allí, antes recibió unos cursos como inspector de seguridad, en el momento en que salvó la vida del niño aplicó el (RSP) Respiración, Cardio Pulmonar.

“No tuve miedo, lo hice tranquilamente, siento que Dios me puso en ese lugar por una razón”, comentó.

Seis años tuvieron que pasar para comprobar que lo que bien se aprende no se olvida, dijo que por eso es importante aprovechar estos cursos de seguridad que se brindan en las empresas, pues nunca se sabe cuándo se van a necesitar.