"Mis manos construyen"

MONCLOVA., COAHUILA.-Todo trabajo es digno cuando se hace con amor para mantener a la familia, dijo Don Julio Meza, maestro albañil que tiene desde 1982 trabajando en este oficio el cual realiza con amor y orgullo, a su manera, solo pero con toda la intención de entregar a sus clientes pura calidad.

Yo comencé en esto de la albañilería en 1982, al principio lo hacía de medio tiempo porque trabajaba como pailero en la empresa Equipos Mineros, sin embargo hace unos años me desocuparon y la necesidad me llevó a continuar en este oficio que me ha dado grandes satisfacciones, pues con la herramienta y mis manos he llegado a construir lo que la tecnología por sí sola no puede.

Sentado en una mecedora afuera de su casa en la colonia Miravalle, Don Julio asegura que por ser día de la "Santa Cruz" solo trabajaría medio tiempo, pues es un día de descansar, festejar y echarse unas "mielecitas" para mitigar el calor y de una vez festejar el día del santo de los trabajadores de la construcción.

Entre risas el "maistro" albañil asegura que se podrá salvar de un ajetreado día de trabajo, sin embargo su "jefa" en casa no lo dejó descansar y lo paró de su silla para que echara un vaciado en el área de entrada de su hogar, por lo que no le quedó otra que levantarse ante la orden tan directa recibida.

Don Julio asegura que el trabajo de los albañiles es cansado, pesado y en ocasiones poco valorado, aunque existen personas como él que ya cuenta con un grupo de clientes que siempre lo mandan llamar para trabajarles, lo cual le permite obtener recursos económicos por hasta 2 mil 500 pesos por semana, tarifa que él mismo se puso porque trabaja solo y a su paso, eso sí, con mucha calidad y amor por lo que hace.

"Me gusta ser albañil, es un trabajo muy digno y en mi caso me ha dado para mantener a mi familia, primero a mi esposa y mis hijos, ahora a mis nietas que amo con todo mi corazón y por quienes salgo todos los días a laborar en este oficio que es muy noble, pues una vez sabiéndole las formas, puedes avanzar mucho y hacerlo una forma de vida".

Dijo también que las personas deben buscar la manera de salir adelante cuando las cosas en el trabajo formal no salen bien, en su caso, siempre combinó su trabajo de albañil con el de pailero, pero también con el de soldador, electricista, plomero y mucho más.

A mucha honra soy albañil y para mí es un trabajo digno, que permite salir adelante en los tiempos difíciles y que te permite aprender para salir adelante, si usted quiere contratarme, no dude en llamar al 8661438178, donde yo lo voy a atender y verá que con mi herramienta, le construyo lo que usted me pida.