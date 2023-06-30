Modernizarán el transporte público

Una empresa de La Laguna ofrece al transporte público de la localidad camiones nuevos adaptados para el servicio que requieren los monclovenses, incluso climatizados, el costo es entre 4 a 5.5 millones de pesos, el Estado podría apoyar con el enganche y el municipio adecuando rutas y renovando parabuses.

Así lo dio a conocer el Secretario del Ayuntamiento, Eleuterio López Leos tras destacar que se tiene programada una reunión aproximadamente en 15 días para ir afinando detalles.

El cambio de la administración estatal pudiera en un momento dado pausar un poco el proyecto, sin embargo, éste quedaría cristalizado en unos meses más.

Sostuvo el entrevistado que ya en municipios como Saltillo y Torreón se trabajó bajo esta mecánica la modernización de su transporte donde el Gobierno del Estado apoyó los transportistas en el tema del enganche de las unidades.

Mientras que en este caso al municipio de Monclova, le correspondería adecuar las rutas, mantener en buen estado las arterias por donde circula el transporte público y trabajar en el tema de los parabuses.

“Son situaciones que así como nos la plantean sí podemos responder, vamos a ver a qué acuerdo se puede llegar, existe la posibilidad de que por fin en Monclova se tenga el transporte público que nos merecemos”, finalizó.