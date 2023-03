Molesta a padres venta de boletos en escuela

MONCLOVA., COAHUILA.-Madres de familia de estudiantes de la Escuela Primaria Ford 128, Julia Cantú se dijeron inconforme pues la directora del plantel educativo pretende forzarlos a cubrir el pago de dos boletos de 100 pesos cada uno para un baile, cuyos recursos obtenidos serán usados para la adquisición de pantallas para las aulas, lo cual consideraron no es algo de primera necesidad, ante la situación económica que se vive actualmente.

No es justo que la directora Marcela Carmona quiera que todos paguemos sí o sí el costo de los boletos cuando sabe que no estamos en una situación económica holgada por el problema de AHMSA; ella en son de burla nos dijo que la empresa ya pagó y que ya podemos cubrir el precio de los boletos aun cuando nosotros como padres de familia tenemos otras prioridades en el hogar.

Mencionaron que si bien las pantallas pueden verse bolitas en las aulas de clases, no es algo necesario para que los niños puedan estudiar, además de que se planeó este baile sin pedir opinión de los padres de familia, ya que la directora solo se reunió con la sociedad de padres.

"La directora no está obligando a pagar dos boletos de 100 pesos cada uno y la verdad es que no tenemos dinero, sabemos que como ella dice ya pagó AHMSA, pero ese dinero lo vamos a ocupar en pagar recibos, despensa y medicamentos que necesitamos, por eso estamos inconformes con esta decisión que se tomó sin pedirnos opinión".

Las afectadas comentaron que en el caso de los padres de los niños de sexto año, se les condicionó la realización de la graduación en un área fuera de la escuela si no pagan los boletos, esto aun cuando muchos de los papás ya han realizado gastos de graduación.

"Nos dieron a conocer que cada pantalla tendrá un costo de 2 mil pesos y que si en el salón no se realiza el pago de boletos en su totalidad, como padres tendremos que realizar actividades para juntar el costo de la pantalla, ahorita muchos de nosotros no tenemos dinero y no consideramos que sea justo que nos forcé a pagar algo que no queremos y que no podemos".

Cabe mencionar que la pretensión de la directora del plantel es adquirir un total de 13 pantallas, una para cada salón y una más para el área de maestros, situación que tiene molestos un porcentaje de los padres de familia, quienes aseguraron no tienen dinero para cubrir este pago.