Molesta fuga de aguas negras

El fuerte olor de una fuga de aguas negras ha ocasionado la molestia de los habitantes en la calle Jacinto Sánchez de la colonia Buenos Aires, en el mismo sector hay una fuga de agua, los vecinos exhortaron a SIMAS a reparar los daños.

María Guadalupe Barrón comentó que el agua negra brota del drenaje, aunque se hizo el reporte a SIMAS y el personal acudió el problema no ha terminado.

Otro de los problemas es en la calle Juana Castro con Chapultepec, Carlos Torres Ramírez mencionó que es una fuga de agua que está afectando el pavimento que se hizo recientemente.

Mencionó que cuando se pavimentó, la maquinaria pesada dañó la tubería del agua y así se quedó, ahora pareciera que hay un ojito de agua, la mañana de ayer no se notó pues los vecinos mencionan que esto pasa solo cuando SIMAS les suministra el agua a este sector.

“Hay como un ojito de agua, de ahí brota agua, está dañando el pavimento y recorre el agua y se hace como un pequeño río, los vecinos de allá abajo son los más afectados porque se les acumula ahí el agua, pasa cada que SIMAS nos envía agua”, comentó.

Los vecinos exhortaron a SIMAS a acudir para inspeccionar las fallas y las reparen, pues por un lado es el olor que se ha vuelto insoportable y por el otro el desperdicio de cientos de litros de agua, además del daño al pavimento.