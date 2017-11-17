“Molestó a Prince perder las cuotas”

El Secretario General del Sindicato Democrático Nacional, Ismael Leija Escalante negó que se conociera la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, desde el mes de octubre y mencionó que la declaración del representante del Sindicato Minero Nacional se debe a la molestia por perder el dinero de las cuotas.

Ante el señalamiento que realizó Manuel Prince Durón sobre que el laudo se emitió el 2 de octubre y se notificó al Sindicato Democrático el 19 del mismo mes, Leija Escalante indicó que desconoce si se notificó a Sergio Medina el resolutivo de la Junta Federal, pero dijo que a él le informaron apenas el pasado martes.

Indicó que al iniciar su gestión se realizó el compromiso con los trabajadores para destrabar el laudo sobre el recuento de la Sección 147, por lo que la semana pasada se mantuvo en la Ciudad de México para agilizar el trámite.

“A ellos (napistas) les molesta el fallo que se dio, porque ellos pelean el dinero de las cuotas para enviárselo a Napoleón Gómez Urrutia, y demuestran una vez más que no les importa la voluntad de los trabajadores”.

Desconocen si existe un amparo en contra del fallo que se dio el pasado martes, pero dijo que no lo duda, ya que el Sindicato Minero se ha amparado en todos los recuentos, tanto en el de la 293, la 288 y la 147.

Sin embargo, el Secretario General del Democrático dejó en claro que si se amparan o no, la próxima semana se entregará el dinero de las cuotas retenidas desde el 2008 a los trabajadores de la Sección 147, como ya se indicó.

Leija Escalante mencionó que existe molestia entre los trabajadores por todos los amparos que se han interpuesto por parte del Sindicato Minero, que van en contra de la decisión que toman los trabajadores en los recuentos.

“Yo le pediría a este hombre (Manuel Prince) que no es ni trabajador, que le diga a la base que están amparándose, la gente ya se cansó de tanto amparo, aprovechando las lagunas, la voluntad de los trabajadores se demuestra en las elecciones, es lo que nos tiene que interesar a todos”, comentó.

El día de ayer el Secretario del Democrático presentó el escrito a Altos Hornos para pedir la devolución de más de 60 millones de pesos para los más de 3 mil 800 trabajadores, por lo que dijo que para el jueves o viernes de la próxima semana se hará la entrega de las cuotas retenidas.

En cuanto al monto que recibirán los trabajadores aclaró que no son 18 mil pesos para cada uno de los obreros, y dijo que la cantidad que se entregará depende de varios factores, como antigüedad de los trabajadores, salario tabulado, prima dominical, bono de producción, y categoría, por lo que varía de uno a otro trabajador.

Yo le pediría a este hombre (Manuel Prince) que no es ni trabajador, que le diga a la base que están amparándose, la gente ya se cansó de tanto amparo, aprovechando las lagunas, la voluntad de los trabajadores se demuestra en las elecciones, es lo que nos tiene que interesar a todos”

Ismael Leija Escalante Secretario General del Sindicato Democrático Nacional