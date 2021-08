Momento decisivo para Alonso Ancira

La llegada de nuevos accionistas a Altos Hornos de México (AHMSA), la siderúrgica emblemática de la ciudad de Monclova, en Coahuila y de la que depende gran parte de su economía, ha significado una complicada cadena de sucesos polémicos.

En diciembre de 2020 se anunció que un grupo de inversionistas agrupados en la Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI), compraría 55 por ciento de las acciones de la familia Ancira Elizondo en Grupo Acerero del Norte (GAN), a su vez propietaria de la siderúrgica y serían copropietarios de GAN junto con la familia del empresario Xavier Autrey, que posee el 45 del porcentaje accionario.

Sin embargo, el empresario Alonso Ancira, presidente del consejo de AHMSA, tenía una orden de aprehensión por fraude, relacionado con la venta de la planta de Fertilizantes Agronitrogenados a PEMX.

Mientras corrían dos plazos de 90 días para definir cómo se darían las condiciones del convenio y se formalizaba la operación en GAN y su forma de asociación con AHMSA, Alonso Ancira fue detenido en España y posteriormente extraditado a México.

Después fue liberado tras pactar una reparación de daños a PEMEX por 216 millones de dólares. Un pago en plazos que se garantizaría con la puesta de las acciones de los Ancira en dos fideicomisos.

Pero el pasado 25 de agosto, Alonso Ancira mandó dos comunicados a la Bolsa Mexicana de Valores. Uno, en el que aseguraba que se garantizaban en tiempo y forma la reparación del daño a PEMEX mediante los fideicomisos. El otro avisando que por "diversas irregularidades legales e incumplimiento" dejaba de tener validez el acuerdo de venta de sus acciones.

Un día después, la familia Autrey comunicó su apoyo a la Alianza, que preside Antonio O´Farrill González y que estaba a favor de nuevos accionistas en AHMSA.

En entrevista, Antonio O´Farrill da su posición frente a la negativa de Ancira a continuar la venta de sus acciones.

Ancira ¿ha tenido algún acercamiento con ustedes?

No hay ninguna comunicación oficial, ni mucho menos una resolución de alguna autoridad que dé por terminado un contrato de compraventa que está debidamente firmado y en pleno ejercicio.

¿Qué motiva el cambio de postura de Ancira?

Nos hemos reunido en el consejo de AMI, tratando de analizar por qué la postura del señor Ancira y no la entendemos. Pienso que es una postura suicida, porque le puede hacer mucho daño a la empresa. De hecho, es tan relevante que ponen en riesgo a la empresa, y ayer (jueves) tuvimos necesidad de comunicar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores. Nos interesa muchísimo que no se dañe más a la empresa, a Monclova. Una gran parte de la ciudad vive de Altos Hornos, del producto interno bruto de Coahuila, una parte muy importante es la aportación de Ahmsa. Nosotros queremos dar confianza, seguridad, tranquilidad, que no se tomen las cosas a la ligera y se hagan posicionamientos a través de la prensa. Invito al señor Ancira a que vea el daño que puede provocar a la comunidad, al estado y al país. Alonso, por favor reflexiona.

¿En qué consisten estas medidas suspensivas? ¿Cuáles son las que Ancira dice que incumplieron?

Con mucho gusto le diría, pero hay un convenio de confidencialidad. Sería cuestión de que tanto la familia Ancira como AMI autoricen poder divulgar estas circunstancias, si ellos acceden, nosotros estaríamos dispuestos a autorizar la divulgación de los términos y condiciones precisos del convenio firmado.

De negarse Ancira a seguir con el trato, ¿qué pasos darán?

Seguir en espera del cumplimiento. Quiero hacer una aclaración: De lo que he leído en medios, es Alonso Ancira el único que de alguna manera ha manifestado su deseo de no cumplir el contrato. Pero hay que recordar que el señor Ancira no es el dueño absoluto del 55 por ciento de las acciones de Grupo Acerero del Norte, que a su vez es propietaria de las acciones de Altos Hornos de México. Aquí habría que ver qué opinan, la posición que no han externado, al menos en medios de comunicación, el resto de la familia Ancira Elizondo, porque el señor Alonso Ancira no es el dueño absoluto de esa posición accionaria.

¿Mantienen diálogo con la familia Autrey?

La comunicación con la familia Autrey es extraordinaria. Están convencidos, como lo afirma don Xavier en su comunicado, que un cambio en la administración de AHMSA es totalmente favorable para la empresa, para el entorno económico de Monclova y de Coahuila. Los señores Autrey están totalmente de acuerdo con la posición de AMI y el señor Autrey es el vicepresidente del Consejo de Administración de Ahmsa.

Para ustedes ¿el trato continúa como estaba?

Definitivamente sí. El grupo de inversionistas de AMI tiene la total convicción de que esto va a seguir para adelante. En primer lugar no ha caído en incumplimiento. Si hay una aseveración del señor Ancira, que se ha caído en incumplimiento, pues habrá que demostrarlo. Nosotros hemos sido muy puntuales en cumplir todos y cada uno de los compromisos tanto con la familia Ancira como con las autoridades. Tendrán que cumplirse ciertos requisitos para que la autoridad finalmente autorice la operación.

Se habla de que hay otros postores como Ternium, y un grupo coreano ¿Ahmsa les ha puesto al tanto de estas ofertas?

Yo siento un poquito ligera estas aseveraciones. A nosotros nos llevó más de un año hacer un análisis para llegar a una posición y sentarnos a hacer un ofrecimiento. Veo muy ligero que de la noche a la mañana aparezca alguien y diga -yo pudiera ofertar y menos del extranjero. No hemos sabido que alguien haya aparecido a ver los libros corporativos, los estados financieros, con el sindicato. Hay que recordar que la empresa tiene dos sindicatos muy fuertes y respetados. Me parece más como un invento, como una herramienta de presión, de decir -oye, yo quiero deshacer porque hay alguien que me paga más, mejórame la oferta.

¿Cuánto pagarían ustedes por la Comisión Federal de Electricidad o por Petróleos Mexicanos si ahorita alguien se las vendiera? Primero habría que ver los números ¿no?

Analistas hablan de que la valoración al momento del acuerdo es menor al actual y por eso buscan renegociar

¿Contemplaría una actualización del valor?

En primer lugar, en el mercado del acero, como en el petróleo y los metales, los precios son fluctuantes, principalmente por razones de orden internacional. Hoy, efectivamente el mercado del acero está en una posición distinta a cómo estaba cuando se firmó el contrato; sin embargo, tampoco sabemos cómo va a estar el día que se materialice la compraventa de las acciones, puede ser incluso menor. Pienso que al decir -quiero cambiar el precio, que me des más dinero o que me bonifiques determinada circunstancia; pues en primer lugar no estaba contemplado en el contrato, tampoco que va a pasar el día que las acciones sean transferidas, porque hoy están depositadas en dos fideicomisos. Eso es otra cosa. Lo importante es que el contrato no pacta ningún cambio en el precio, simplemente habla de una transacción que ya quedó establecida en tiempo, modo, lugar y circunstancia. Y hay que cumplirla.

En el acuerdo ¿se contempló el pago de pasivos de Ahmsa?

Los pasivos que actualmente tiene Ahmsa son con sus proveedores tanto financieros como de insumos, y sus trabajadores. Mientras AMI no tome la administración, no lo podemos negociar porque no formamos parte. Sí, hemos mandado mensajes muy claros de que vamos con la intención de garantizarles, de pagarles, de negociar con ellos para que haya una buena marcha en la empresa. Queremos rehabilitar la empresa, hacerla una empresa de primer mundo y es obvio que vamos a requerir tratar con proveedores, acreedores, empleados, para llegar al mejor acuerdo para ambas partes. Debemos hacer ciertas sinergias con bancos, con proveedores, garantizarles que hay una nueva administración, que tiene una nueva visión y para adelante.

El cumplimiento de pago de Ancira a Pemex ¿puede cambiar el curso del contrato?

El acuerdo reparatorio suscrito por Alonso Ancira con la Fiscalía General de la República (FGR) es un tema que le compete tanto a Pemex como a la fiscalía o al señor Ancira aclararlo. Se ha querido mezclar una cosa con otra. Una cosa es el acuerdo que tenemos de compraventa de acciones. Y otra el acuerdo reparatorio que el señor Ancira firmó con la FGR, para arreglar su problema penal. Ese tema, no es nuestro.

Entendemos que hay una sinergia entre Ahmsa y Grupo Villacero, una relación de años ¿Cómo está hoy en día esa relación?

Una empresa del tamaño de Ahmsa, con la necesidad de proveedores, de tener contactos con empresas, tiene una sinergia muy importante con las empresas de Grupo Villacero, pero también tiene con otras empresas, incluso con la Comisión Federal de Electricidad. Gracias a esas sinergias la empresa ha vivido, entonces creo que sería suicida, de nuevo, por parte del señor Ancira dar por terminadas estas alianzas, porque se quedaría sin capital de trabajo, sin financiamientos, etcétera.

Hay cláusulas de salida en el acuerdo ¿qué recursos pueden tener ustedes, en caso de que alguna parte desista?

No, mire. Está contemplado el cumplimiento, no el incumplimiento. En el remoto caso que alguna de las partes incumpliera, tendrá que invocar ese contrato. Llevarlo ante las autoridades y que sean ellas las que lo sancionen. En este momento, por parte de AMI no hay absolutamente ningún incumplimiento; por parte del señor Ancira o la familia tampoco. Por el contrario, considero que las cosas se van llevando adelante y esto no es más que una campaña mediática que no va a llevar a nada, pero sí le puede hacer mucho daño a la empresa.