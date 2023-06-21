Monclova llegará a los 44° este miércoles

En una semana en la que el termómetro no ha dejado de subir, este miércoles 21 de junio alcanzaremos la temperatura máxima esperada hasta ahora.

Los pronósticos indican que el mercurio marcará los 44 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima se mantendrá en torno a los 26 grados.

El cielo estará completamente despejado durante todo el día, lo que augura que la sensación térmica será aún mayor.

Además, los vientos serán ligeros, alcanzando velocidades de tan solo 14 a 38 kilómetros por hora, proporcionando un alivio mínimo.

La jornada de hoy será especialmente larga, con una duración de 13 horas y 44 minutos de luz solar. El sol se asomará en el horizonte a las 5:50 de la mañana y se ocultará a las 19:35, dejando un total de 14 horas y 04 minutos de luz diurna.

Para los próximos días, se espera que las temperaturas máximas desciendan paulatinamente hasta llegar a los 40 grados centígrados.

Por otro lado, las temperaturas mínimas tendrán una media de 25 grados, lo que sigue indicando noches cálidas.

Linares suma 6 días seguidos como el municipio más caluroso

Según la Comisión Nacional del Agua (Conagua), para este martes 20 de junio llegará a los 44 grados.

Desde el pasado jueves, la Conagua reporta temperaturas por encima de los 40 grados en el municipio al norte, y se espera que el día de mañana miércoles alcance los 49 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el mencionado municipio, tendrá una mínima de entre 27 y 29 grados, y una máxima de 47 a 49, cifras que la Conagua calificó de históricas en el mismo periodo de años atrás.