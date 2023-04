“Monclova no quiere pleitos”

Parqueros más grandes de Coahuila promoverán a Monclova y la región Centro en Estados Unidos, Canadá y a nivel internacional para la llegada de nuevas empresas para impulsar el desarrollo de la región en los próximos años.

Dentro de la gira que sostuvo por Monclova el candidato a la gobernatura Manolo Jiménez reiteró que uno de los objetivos de su administración será impulsar el desarrollo económico de la región Centro.

Para esto, es necesario la construcción de un parque industrial, tal y como lo había señalado en el arranque de su campaña y señaló que se tiene el apoyo de los parqueros más grandes del estado para consolidar este proyecto.

Mencionó que además de la construcción de los parques industriales, también es necesaria la promoción de la región a los diferentes países, por lo que se establecerá el catalogo de las opciones de la región para que sean presentadas a empresarios de Estados Unidos, Canadá y todo el mundo.

Mencionó que es necesario aprovechar el fenómeno de Nearshoring, con la disputa entre Estados Unidos y China, que atraerá mayores empresas a México y aprovechar para que se instalen en Coahuila y en la región Centro.

Señaló que esta disputa que existe a nivel internacional, permitirá que el crecimiento que se tenía previsto en los próximos 20 para los estados del norte se logren en los próximos 5 años y se logre diversificar la economía del estado dentro de su administración.

“Aquí le vamos a entrar con todo y aprovechar un fenómeno que no teníamos antes, el del nearshoring, un fenómeno de la economía internacional que nos va a permitir atraer más empresas y diversificar las opciones y no tener todos los huevos en una canasta, que si pasa o no pasa algo en una empresa la economía se cae y se levanta, estamos comprometidos con Monclova con su gente para que la economía vaya hacia adelante”, indicó