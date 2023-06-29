Monclova: Separan de cargo a Juez Laboral por violencia familiar

SALTILLO, COAH.- El Magistrado Presidente del Poder Judicial en Coahuila, Felipe Mery Ayup, dio a conocer que Joel “N”, quien se desempeñaba como Juez Laboral en Monclova, fue detenido y se inició la audiencia inicial por el delito de violencia familiar, donde la Jueza Nuvia Aguillón impuso la medida cautelar de colocación del dispositivo electrónico al estimar que existe riesgo latente en contra de la víctima.

Por su parte, la defensa del presunto responsable se acogió a la duplicidad de término constitucional de investigación, por lo que su situación jurídica se definirá en un plazo aproximado de 6 días, en donde se determinará si queda vinculado a proceso.

De igual manera, Miguel Felipe Mery Ayup señaló que se determinó la separación del cargo de Joel N., como Juez en Materia Laboral, y así mismo dio apertura a un proceso disciplinario al interior del propio Consejo.

“El Poder Judicial del Estado ha impulsado de manera coordinada con los poderes e instituciones de Coahuila una política de prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres, así como políticas al interior del Poder Judicial para erradicar cualquier tipo de violencia y discriminación por razón de género”; señaló el Magistrado Presidente.