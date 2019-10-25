Monclovenses ganan concurso nacional

Alumnas del Colegio de Bachilleres de Coahuila (COBAC), Prepa 24 de Monclova, son ganadoras del primero y segundo lugar del Concurso Nacional de Expresión Literaria “La Juventud y la Mar”, convocado por la Secretaría de Marina, en el que participaron jóvenes de toda la República.

Arleth Estefanía Toscano Guerra, ganadora del primer lugar, fue acreedora a un viaje del 9 al 18 de noviembre en compañía de un adulto a la Ciudad de México, donde asistirá al evento de bienvenida, así como a paseos programados.

Posteriormente se trasladará al Estado de Veracruz donde se llevará a cabo la ceremonia de premiación en la cual estará presente el Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de la Marina.

También se reconoció el trabajo de Ángela Sarahí Molina Leyva, que ganó el segundo lugar a nivel estatal. Ella recibió un reconocimiento, un compendio de obras literarias y un regalo sorpresa.

“La familia COBAC se siente muy orgullosa de la participación de las dos estudiantes, pues fue una selección a nivel nacional y se designaron tres ganadores por estado, por Coahuila ellas nos representan “, afirmó el Director del COBAC, Leonardo Jiménez Camacho.

Reconoció que el impulso a la participación de los jóvenes en los proyectos sociales, ambientales y artísticos se deriva de las políticas de inclusión y educación promovidas por el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís.

Las dos alumnas ganadoras cursan el tercer semestre y forman parte del grupo del Programa de Alumnos de Alto Desempeño (PAAD) del COBAC Prepa 24 de Monclova, a cargo de la directora, Rosa Edith Campos Barco. Ambas desarrollaron un cuento alusivo al tema que las posicionó en los primeros lugares a nivel nacional.