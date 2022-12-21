Mortal combinar alcohol bebidas con energizantes

MONCLOVA., COAH.-El consumo de bebidas alcohólicas combinadas con bebidas energizantes puede ser mortal, ya que reducen el grado de embriaguez que puede sufrir un infarto fulminante o sufrir una bronco aspiración por la gran cantidad de alcohol en el cuerpo, lo anterior informó el Doctor Ángel Cruz.

El Director del Hospital Amparo Pape de Benavides dijo que en esta temporada los jóvenes consumen bebidas “dulces” que aunque tienen un buen sabor, cuentan con un alto porcentaje de alcohol, lo que en su momento se cruza el lumbral de resistencia, generando diversos problemas de salud, por el estado de embriaguez.

Mencionó que el riesgo que se tiene el mezclar bebidas embriagantes con bebidas energizantes son muchos, toda vez que generan hipertensión, taquicardia por el exceso de cafeína y otros compuestos, sudoraciones excesivas, hasta pérdida de la conciencia y un infarto.

Dijo que no se debe consumir tampoco bebidas de dudosa procedencia, ya que en ocasiones sobre todo los jóvenes adquieren bebidas adulteradas que generan un riesgo mortal en quienes las ingiere.

El médico comentó que desde hace una semana se dio un incremento considerable en los pacientes que llegan con un alto grado de intolerancia alcohólica o intoxicación etílica, lo cual puede ser riesgoso para la salud, sobre todo en los jóvenes quienes no siempre saben moderar el consumo o lo mezclan con otras sustancias.